Llega el mes de diciembre y con él una nueva edición de la Festa da Richada de Forcarei. Tras su suspensión en 2020 y su recuperación al año siguiente condicionada por la situación sanitaria, las jornadas gastronómicas regresan del 3 al 6 de diciembre y lo hacen con más fuerza que nunca y con la intención de volver a atraer a un gran número de comensales al municipio. El planteamiento de la fiesta repite el de años anteriores. Cuatro restaurantes ofertan menús al mismo precio de 20 euros. Se trata de los establecimientos Victoria (número de teléfono 986 754 012) , Florida (986 755 033), París (986 754 134) y Gran Sol (656 950 124). Este menú incluye, por supuesto, richada, pero también un entrante a escoger, postre, café y bebida.

Una de las novedades de este año es la inclusión de un quinto participante. Se trata de la cafetería Plaza. En su caso, al no tratarse de un restaurante al uso, ofertarán tapas de richada e incluso podrían hacer raciones. No tendrán sin embargo disponible la opción de menú. Desde el establecimiento forcaricense recordaron que el año pasado ya ofertaron a sus clientes en estos días la opción de pedir richada, aunque no lo hicieron dentro de las jornadas gastronómicas. En esta edición sin embargo ya han entrado dentro de los locales participantes, aunque con una oferta diferente.

Desde los restaurantes forcaricenses recordaron la importancia de reservar con antelación para asegurar tener una mesa disponible a su llegada al local. Desde la cafetería Plaza reconocen que estas jornadas en torno a la richada atraen a numerosos comensales cada año. Se trata de algo importante, ya que son personas que acuden al municipio específicamente para comer este plato tradicional y que después suelen marcharse. Es por lo tanto una buena ayuda para los establecimientos del pueblo.

La iniciativa gastronómica cuenta con la colaboración del Concello de Forcarei.