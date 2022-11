Mientras la Xunta diseña un proyecto ambicioso para los CEIP de Silleda y A Bandeira, siguen sucediéndose los incidentes en el primero, fruto de su antigüedad. A la falta de un patio cubierto o la presencia de goteras en el comedor, ayer una avería precisó la intervención de los servicios municipales para evitar una inundación. Es preciso cambiar todas las tuberías de agua caliente del centro, de lo que ya informó el concello a la delegación territorial de Educación para que sean repuestas cuanto antes.

El regidor, Manuel Cuiña, informó de esta cuestión en el pleno y durante el debate de una de las mociones del PP, sobre la rebaja del peaje de la AP-9 y la AP-53. Tanto el PSOE como el Bloque le recordaron a Ignacio Maril, el portavoz popular que era el PP el culpable de estos peajes y de ampliar la concesión de la AP-9 hasta el año 2048. No hubo debate sobre otra moción del PP local, la que pedía no revisar el delito de sedición. El regidor explicó que no procedió este debate en un foro como el pleno municipal. El ejecutivo local se abstuvo y el BNG votó en contra.

Sí hubo unanimidad en la aprobación definitiva de la Relación de Postos de Traballo (RPT), que cuenta además con el consenso tanto de la plantilla como de las organizaciones sindicales. Los tres grupos políticos felicitaron al interventor, Leopoldo Moure, por su trabajo. El ejecutivo socialista comenzó a trabajar en este documento en 2020,y la mesa de negociación quedó abierta en septiembre del año pasado.

Planta de biogás

Quedó aprobada también la plantilla de personal, pero con la abstención de los dos partidos de la oposición. Ayer, por otra parte y en junta de gobierno, quedó aprobada la convocatoria del proceso de estabilización, que supondrá la funcionarización de sus 37 trabajadores y trabajadoras, con otros 3 puestos de promoción interna. Este nuevo proceso se iniciará con la publicación de la convocatoria y es probable que se prolongue durante el primer trimestre del año que viene.

PSOE y PP, por otra parte, votaron a favor de la bonificación del 95% del ICIO a la planta de biogás que construirá Frigoríficos Bandeira. El Bloque votó en contra aludiendo a la solvencia económica de la empresa. Tania Cornado también dejó claro que a esta firma no le quedaba otra alternativa que construir dicha planta para dar salida a sus vertidos. Desde el ejecutivo, Manuel Cuiña apuntó que este proyecto servirá como banco de pruebas para solucionar la problemática de los purines, y resaltó los puestos de empleo que genera la empresa. El PP, aunque apoyó la medida, consideró que los criterios sociales recogidos en la propuesta eran subjetivos.

Minuto de silencio

La sesión plenaria comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las 38 mujeres asesinadas por crímenes machistas, así como de los 26 niños y niñas que han quedado huérfanos. Es un gesto cara a la celebración, hoy, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante el pleno, también quedó aprobada por unanimidad una moción del PP sobre la violencia de género y que fue defendida por la concejala María Jesús Rodríguez. Desde el gobierno municipal, la concejala de Igualdade, Ángela Troitiño, lamentó que no se hubiese podido consensuar una declaración entre los tres grupos políticos en una cuestión tan importante como la violencia machista, y recordó que los puntos que recogía la moción ya están realizándose desde la administración local.