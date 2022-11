La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el vicepresidente, César Mosquera, firmaron ayer los convenios de la encomienda de gestión del Servicio de Inspección Provincial de Residuos con once entidades que representan a trece ayuntamientos: Silleda, Barro, Meis, Mondariz-Balneario, A Guarda, O Rosal, Tomiño, Salceda de Caselas, A Cañiza y As Neves, junto a la Mancomunidade do Morrazo (Bueu, Moaña y Cangas). “Sois los trece magníficos”, comentó la presidenta.

La Diputación quiere dar una respuesta coordinada ante el nuevo marco legislativo y pone en marcha este cuerpo provincial, conformado inicialmente por once inspectores de residuos,tal como explicaron en la firma de ayer, a la que asistió el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña. La nueva ley de residuos impone a los ayuntamientos una serie de exigencias bajo amenaza de sanción y esto obliga a tener un servicio municipal de control, además de otros requisitos de los que hasta ahora tampoco se tenían que hacer cargo. Debido a que las labores de control sobre los residuos municipales solo pueden desarrollarse por parte de personas funcionarias de carrera o por agentes de la Policía Local, son muchas las corporaciones locales que detectaron posibles problemas para afrontar las nuevas exigencias. “Ante esta situación, intentamos suplir esta carencia. Ayudamos a los concellos que no puedan asumir una inspección propia y evitar así las posibles sanciones”, explicó Mosquera. Así, la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos una fórmula de encomienda de gestión mediante convenio bilateral y bajo mayoría absoluta del pleno. Aportará más de la mitad del coste del servicio. La administración provincial vuelve a ser “pionera”, subrayó Silva, para añadir que “es maravilloso ser ejemplo del cumplimiento, pero hacen falta recursos y por eso nace este servicio formado por personas expertas”. Precisó que “este cuerpo de inspección va a tener una labor de divulgación, de presencia en el territorio, de concienciación de que hay que cumplir la ley”. “Es un antes y después”, ha sentenciado. La presidenta agradeció a estos trece concellos “valientes” que se sumasen “a los proyectos transformadores que lideran la implantación de otro modelo de provincia” y destaca que “las empresas y entidades se convertirán en un ejemplo”.