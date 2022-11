Los concellos acumulaban en septiembre facturas sin pagar por más de 3 millones de euros

El Estado legisló hace algo más de una década para forzar a las administraciones públicas a cumplir con sus proveedores y acabar con la, en ocasiones, excesiva calma que se tomaban para saldar sus deudas comerciales. Los ayuntamientos también fueron sometidos a un control, que establecía en 30 días el plazo máximo para pagar las facturas y evitar que las economías de empresas y autónomos se viese afectada por las deudas de administraciones del mismo municipio.

El ministerio acaba de hacer pública la relación de pagos realizados por los ayuntamientos a fecha del pasado mes de septiembre, así como el volumen de facturas que todavía permanecen en el cajón. En los nueve primeros meses del año los concellos de las comarcas liquidaron pagos por exactamente 10.327.366 euros, mientras que otros 3.124.040 todavía no llegaron a las empresas. Si nos centramos en los ratios de operaciones, la verdad es que no podemos hablar de una uniformidad entre los nueve ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Montes. Y mucho menos en el cumplimiento del tope de 30 días como máximo para satisfacer las obligaciones pendientes. Según el informe ministerial, solo cuatro concellos cumplen con el objetivo de pagar a sus proveedores antes de 30 días y Silleda (con un período medio de 3,49 días) es el que más pronto lo hace. También cumplen Lalín (9,55 días), A Estrada (9,12) y Cerdedo-Cotobade (11,66).Y lo rebasan: Vila de Cruces (49,48), Rodeiro (71,86), Agolada (81,36), Dozón (35,52) y Forcarei, con un promedio de 65,86 días.

Los números de cada ayuntamiento

Si nos centramos en el volumen de pagos y el importe de aquellos pendientes, llama poderosamente la atención que hay dos concellos en los que el volumen de las facturas en el cajón supera a las satisfechas. Vila de Cruces aprobó pagos en estos nueve primeros meses del año por 485.874 euros, pero tiene pendientes casi 579.000. En Agolada los abonos suman 369.154 euros y la deudas, 672.000. Lalín hizo frente a facturas por 4.550.000 euros y todavía acumula otras por 885.512 euros. En Silleda la relación es de 912.297 y 337.284 euros, respectivamente, y Rodeiro cerró abonos por 440.740 euros, con 50.642 sin aprobar. Dozón acumula facturas impagadas que suman casi 91.000 euros, una cifra muy inferior a los 163.000 pagadas.

Los abonos del Concello de A Estrada totalizan 2.393.000 euros y los pendientes son solo 21.000. En Forcarei son 531.348 euros frente a 432.650 y Cerdedo-Cotobade guarda en el cajón facturas por 55.393.00 euros, con pagos que alcanzan los 482.935 euros.