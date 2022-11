Cascaxide debate sobre el tercer sector

El Pazo de Cascaxide, en Silleda, fue escenario ayer de la primera tertulia organizada por su propietario Antonio Sacristán, conde de Castel Blanco, sobre temas de actualidad. El tercer sector fue el leitmotiv de un evento que contó con la ponencia del economista y exsecretario general técnico del Ministerio de Economía, el economista Salvador García-Atance Lafuente. La mesa de debate estaba previsto que la completaran Joaquín Bellido, CEO para España de multinacional china; Olga Rivas, directora general de la Fundación Roberto Rivas; Maite Cancelo, en representación de la USC; Cecilia Doporto, responsable del Museo de Lalín; José María Barreiro, director xeral de Xestión Pública de la Xunta; Valentín García, director xeral de Política Lingüística; Mónica González, concejala de Cultura de Silleda; Ignacio Maril, portavoz del grupo popular del Concello de Silleda, y Miguel Villar, de la Fundación Amigos de Galicia.

Salvador García-Atance habló para FARO DE VIGO antes de sentarse con sus compañeros de tertulia para enfatizar algunos de las diferencias existentes entre las empresas y las oenegés. “Siempre estamos hablando de las oenegés analizando cuarenta mil cosas, y yo creo que la parte más importante es que los recursos hay que aplicarlos suficientemente vengan de donaciones, inversiones o vengan de donde vengan. Son recursos escasos y hay que emplearlos de forma eficiente”. El economista navarro añade que “esto es muy obvio en el sector empresarial porque se enfrenta al mercado y en el momento en que no es eficiente el mercado le expulsa. En las oenegé nunca es así porque nunca se enfrentan al mercado. No hay competencia para construir pozos gratuitamente en África.” García-Atance también pone su foco particular en que “a las oenegés les cuesta más la eficiencia porque no tienen los mecanismos automáticos que tienen las empresas para conseguirla. Además, se junta con que los donantes, en España en concreto, piensan que una vez que se ha donado finalizó la buena labor. No seguimos la donación. Donamos en función del fin, nos gusta que se atienda a las personas mayores y tal. Eso es lo que nos mueve y, después, nos olvidamos del tema por completo”.

Otro de los aspectos destacados por el presidente de la Fundación Lealtad es que “no hay ningún feedback a la oenegé que le ayude a ser eficiente porque nadie llama después de seis meses y pregunta: yo doné esto y qué habéis hecho con ello. Cuando hemos donado creemos que hemos acabado con nuestra responsabilidad social. Eso hace que las oenegé lo tengan más difícil”. Y sobre la supuesta desigualdad de las oenegés a la hora de competir en el mercado, considera que “no creo que las oenegé jueguen en desventaja. Tenemos una sociedad que es bastante solidaria. En España siempre se dice que la institucionalización de la filantropía es menor que en los países anglosajones pero es que hay un aspecto importante que nadie tiene en cuenta y es que la primera oenegé es la familia. Cosa que en los Estados Unidos no es así. Aquí la familia es un entorno que dura toda la vida y es nuestra primera oenegé”. “Las oenegés tienen más difícil emplear eficientemente las donaciones que tienen. Por eso se proponen una serie de cosas que favorecerían que mejorasen la eficiencia”.

García-Atance se muestra convencido de que las oenegés “no han perdido prestigio. Nunca se ha donado tanto dinero en España como ahora. También es verdad que la sociedad es más rica y que evidentemente puede donar algo más. Nunca ha habido tanta conciencia. Necesitamos nada más que esa conciencia dé un pasito más y se preocupe de preguntar para presionar a la oenegé a que tiene que emplear los recursos de forma adecuada”. El fundador de la Fundación Lealtad concluye haciendo una distinción importante: “El concepto de filantropía y de beneficencia son los mismos, dar algo no esperando recibir nada. Beneficencia tiene un contenido antiguo y anticuado. Filantropía es un concepto que se aplicaría más a la gente que dona mucho. El resto son gente solidaria y donantes, que son la gran mayoría, por cierto. Al final, es una simple diferencia lingüística”.

Transición

En otro orden de cosas, Salvador García-Atance también hizo memoria para el decano sobre su paso por el Gobierno en plena transición. “Cuando empecé mi carrera en la administración, que fue breve, trabajé en la Secretaría General Técnica de Economía en la época de Juan Antonio García Díez cuando era vicepresidente del Gobierno. Entonces, la política era distinta y mucho más sencilla. Se podía trabajar con un enfoque técnico. Hoy es muy difícil hacerlo”, explica.

Sobre la corriente crítica actual en torno a esa época, el ponente del Pazo de Cascaxide manifiesta que “es básicamente de gente que critica aquella época pero no la ha vivido, es la gente que lo ha disfrutado. Una vez que lo has disfrutado es fácil criticar. Yo creo que los 70 y los 80 son la mejor época política probablemente en la historia de España. Conseguimos pasar de una cosa, que era una dictadura o dictablanda, a otra que era una democracia bastante razonable sin más susto que el 23-F, que fue breve. Es un éxito brutal y los que dicen que eso no se hizo bien no sé qué entienden por bien, vamos”.