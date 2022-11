Un total de 68 establecimientos del sector del comercio participarán este viernes en la campaña del Black Friday coordinada por la patronal dezana y el Centro Comercial Aberto de Lalín, para dinamizar las ventas a lo largo de toda la jornada. Además de colocar la cartelería correspondiente de la campaña y de estar decorados con globos negros, los comercios participantes sortearán paraguas y bolsas de tela entre los clientes que realicen compras el propio viernes.

La relación de los establecimientos participantes es la siguiente: Akebia, Alalá-Nikis Lalín, Alberte Confort & Descanso, Alberte Decoración, Bam Bam Kids, Bella Rey, Esgrimido, C&C Young Trend, Calzados Alca, Calzados Atly, Calzados López, Calzados Senra, Colchonería Soños do Deza, Colorín Colorado, Comercial Arribas, Confitería París, Cris Abad, Curroliño, Dandara, Don Dino, El Gato Presumido, Electricidad Femán, Embutidos Lalinense, Escalena, Estación de Servicio Campos, Estación de Servicio Fervi, Esther Cortés Centro Óptico, Everlasting, Federópticos Pereiro, Fegus, Florentino, Floristería Rossa, G-Básico, Guerra, Halcón Viajes, Intersport, It´s Man Only & Sons, It´s Only, Joyería López Romero, Karen, Lencería Lilas, Librería Raíces, Más Móvil Lalín, Moca Complementos, Montoto, Morriña de Bico, Muchas, Muebles O Deza, Multiópticas Lalín, Nereida Novias, Ninfa, O Informático, Orcellón, Parafarmacia Fegus, Pírate de Viaje, Piscofino, Scarpe 43, Sistemas Informáticos Andión y Mouriño, Solarel, Strass, Tele-Deza, Tele-Seita, Thebes, Tiene 21, Varell Sport, Ve de Íntima, Vilaconfort y Zapatería Martínez.

Cada uno de estos 68 comercios ofertará durante todo el viernes importantes promociones y descuentos, que comprenderán desde liquidaciones de calzado a cinco euros o rebajas de hasta el 70 por ciento en moda juvenil, por ejemplo.