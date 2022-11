A dos velas y un candil por la subida de la luz

Cenar recordando cómo se hacía antes de la llegada de la electricidad mientras se pone en valor el esfuerzo de la hostelería tras el brutal incremento del precio de la luz es el punto de partida de la iniciativa que el viernes pondrá en marcha O Mesón de Rubén en Silleda. Arancha Sanmartín, natural de O Corpiño, hija de hosteleros y residente en Silleda, junto a sus hijos Silvia y Rubén ultiman los preparativos para que sus clientes disfruten de las viandas a la luz de las velas y los candiles que serán distribuidos por todo el local silledense.

“La idea se me ocurrió a mi. Quería recordar como se comía antiguamente a la luz de las velas y, además, buscaba hacer hincapié en lo caro que se ha puesto todo en la hostelería después de la subida del precio de la luz. Tengo entendido que por aquí no hay mucha gente que recuerde comer o cenar a la luz de las velas y de los candiles, así que esperamos poder llenar el comedor”, explica Arancha Sanmartín. De momento, hay efectuadas 20 reservas para un aforo para 48 comensales a través del número 642 415 194.

La dueña del local se lamentaba ayer de “un problema que me surgió a última hora porque no me llegaron los candiles que tenía encargados. Estuve probando los que tengo y resulta que en uno se prendió fuego. Para prevenirlo, en las mesas pondré velas y los candiles en las estanterías del comedor”. Sanmartín insiste en que la iniciativa es suya para concienciar a los clientes del problema surgido con el incremento del precio de la electricidad “algo hay que hacer para que se tomen las medidas necesarias al respecto”, afirma.

Sanmartín lleva al frente del establecimiento un año y medio, y confía en poder llenarlo en una noche que se antoja especial. Y es que en el menú no falta de nada. Por el precio de 30 euros, incluye tortilla, empanada y chorizo de entrantes, un primer plato de “orella á feira”, un segundo con jamón de cerdo celta asado con castañas y para la sobremesa, rosquillas, queso con membrillo y bizcocho. El vino de O Ribeiro es el caldo elegido para regar la cena reivindicativa de O Mesón de Rubén y los licores no faltarán para amenizar la espera de la queimada que cerrará el ágape.

Entre los flecos que todavía ayer quedaban por cerrar en la cena, Arancha Sanmartín desvela que tenía pensada la presencia de un “bruxo” para realizar el consabido conjuro. “Estoy pendiente de que me llame un señor para que se encargue de esa parte tan especial de la queimada”, añade la hostelera. Piensa que conforme avancen los días el número de reservas se incrementará pero, de todas formas, “si no conseguimos llenar el local, la fiesta la haremos con los que vengan porque serán bien recibidos”. El viernes, en un lugar de Silleda, como cantaba Gardel, todo estará a media luz.

Apagón simbólico en la hostelería nacional con un rotundo éxito

Al igual que sucederá este viernes en Silleda, bares y restaurantes de toda España protagonizaron el pasado 8 de noviembre, un apagado de luces simbólico como protesta ante la situación de “extrema” gravedad que atraviesa el sector debido al alza de precios de la electricidad y el gas, que han disparado los costes energéticos. “Este acto busca visibilizar la situación de vulnerabilidad e incertidumbre que están pasando estos sectores y poner encima de la mesa una serie de iniciativas para hacer frente al problema e intentar salvar empresas y empleos”, han destacado desde el organismo Hostelería de España. El acto reivindicativo se llevó a cabo en muchas provincias del territorio nacional como Granada, Córdoba, Ciudad Real, León, Murcia, La Rioja, Alicante, Almería, Ávila, Sevilla, Lleida, Zaragoza, Teruel, Asturias y Salamanca. Tuvo lugar a las 19.00 horas e punto y los establecimientos que secundaron la huelga pararon su actividad durante cinco minutos y alumbraron su interior con velas encendidas, como pasará en O Mesón de Rubén.