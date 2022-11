El jurado del concurso de cartas Dillo a quen maltrata que, con motivo del 25-N organiza el Concello de Lalín, hizo público ayer el resultado del certamen. La pontevedresa Tamara Jiménez Quirós fue la ganadora, con la carta titulada Tecendo unha saída. Tania Nóvoa Paz, de Vigo, con la misiva A miña nai é unha illa; y la agoladesa Laura Moure Miguélez, con Sobrevivir para poder vivir finalizaron segunda y tercera.

El acuerdo de la décimo novena edición del certamen fue aprobado en junta de gobierno el pasado día 15 tras la deliberación del tribunal sobre la veintena de cartas preseleccionadas, entre las 115 originales. La respoonsable municipal de Igualdade, Begoña Blanco, transmitió ayer su enhorabuena tanto a las tres ganadoras como a todas las personas participantes “en un certamen que contó con una altísima participación de diversos lugares del territorio nacional, también de Galicia, e incluso de Argentina.

El acto de entrega de estos premios del concurso de cartas tendrá lugar este sábado a las 18.000 horas en la actividad denominada Arte-Acción contra a violencia de Xénero que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Comercial Pontiñas. Una actividad enmarcada en la programación municipal del 25N, organizada por la Oficina de Igualdade y que abarca una mirada desde diferentes manifestaciones artísticas, literaturas, danza, música, imagen, etc.. para visibilizar el trabajo contra la violencia de género.

El primer premio consiste en una tablet 10,4” 32GB valorada en 259 euros y diploma acreditativo. El segundo, una tablet 10,1” 32GB valorada en 169,00 euros y diploma acreditativo; mientras que el tercero tiene como recompensa un lector de libros tinta electrónica 6” 8GB valorado en 119,00 y diploma acreditativo.

La carta premiada

Tecendo unha saída

Pasaba a vida gardando fíos, ben agochados na súa gaiola, para poder fuxir algún día, tecendo un campo de amapolas. Así tecía e tecía cando chegaba o luscofusco, con fíos de moitas cores, que esvaecían o seu carácter brusco. E tecía, paseniño, con andares de tartaruga, tecía un saco de forzas, para acompañar a súa fuga. Mentres tecía inventaba fermosas vidas futuras, nas que a violencia non anubraba, a súa mirada chea de tristura. Tecendo, a súa mente viaxaba ata o intre do serán, cando na porta soaba a melodía, que precedía a erupción do volcán. Medio século priosioneira no seu propio fogar, levoulle a procurar a maneira de vivir sen afogar Vivir unha vida tranquila era seu maior devezo, sen medo, bágoas nin berros, máis para iso precisaba un comezo. Lembranzas de tempos pasados, nas que seus ollos eran luz de faro facíanlle voar por intres, coma se tivera ás de paxaro. E así chegou un día no que xa non podía máis, e cavilou tecer unhas ás, para non voltar xamais. Comezou pouquiño a pouco, non foi traballo doado, máis estaba xa farta dese amor de refugallo. Tiña moitas cicatrices que precisaba ganduxar, se quería con forza, ata un novo amencer voar. Chegou o derradeiro inverno, coas plantas cubertas de orballo, os golpes cheiraban a alcol, sendo a sorte seu mellor agasallo. Coa mirada tinguida en morado camiñou polo bosque senlleira, até atopar unha porta alén, onde xa non había barreiras.