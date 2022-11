Solidaridad sobre ruedas

La Navidad es, probablemente, la época del año en la que la sociedad tiende a mostrarse más solidaria. La nostalgia, el frío, la sensación de calidez que producen las reuniones con familiares y amigos, despiertan en nosotros agradecimiento y el deseo que todos puedan disfrutar de la misma fortuna. No obstante, por desgracia, existe un alto porcentaje de la población que no cuenta con esa suerte. Es por ello que, en un afán de hacer estas fechas lo más llevaderas posible a los menos favorecidos, abundan las campañas solidarias en el último mes del año.

En esta línea, dos jóvenes estradenses, Andrea González, conocida también como la emprendedora detrás de Planeta Ecco, y Chiara Naymé García, trabajadora social y creadora de Mepintakiki, han unido fuerzas con otros tres compañeros de diferentes partes de Galicia, Julia, Pedro y Óscar, para emprender un viaje en furgoneta rumbo a Er Rachidia, en Marruecos.

La iniciativa, que según apunta González, había nacido ya antes de la pandemia, busca desplazarse a esta localidad del país africano con dos furgonetas cargadas de ropa, medicinas, mantas, juguetes y material escolar. La joven explica que “en su momento, cuando partió la primera furgoneta desde Lugo, se fue recogiendo material no sólo de Galicia, sino de otras regiones de España, como Madrid y Andalucía. Hubo tantas donaciones que parte del material tuvo que quedarse en tierra y no pudo ser entregado, al no disponer de vehículos suficientes. Con la llegada del COVID y la pandemia, no pudimos realizar más viajes, pero ahora que se ha relajado la crisis sanitaria, queremos retomar el proyecto”.

Para ello, cuentan con las aportaciones que se hicieron en la primera vuelta y que no llegaron a puerto. Pero también aceptan nuevas donaciones, “buscamos sobre todo ropa y calzado de invierno, además de medicinas y material médico”. Chiara y Andrea es la primera vez que participan, de hecho, la última irá al volante de la segunda furgoneta, para asegurarse que esta vez sí consiguen trasladar todo el material reunido.

Parten el 22 de diciembre, con el objetivo de llegar a su destino el 24, vísperas de Navidad. Como es de suponer, el largo recorrido por carretera, más de 3.500 kilómetros, supone un alto coste económico ya sólo para sufragar el combustible. En este aspecto, buscan recaudar 2.500 euros para paliar los gastos no sólo del petróleo, sino también de los ferrys. Los interesados en aportar su grano de arena pueden hacerlo a través de la compra de una rifa de 2.50 euros enviando un bizum con su nombre al 698142460, o bien en el enlace https://wa.me/34698142460. Se sorteará una cesta con productos de Planeta Ecco y Ayalga, marcas de cosmética vegana, natural y artesanal, además de otra cesta con productos de origen marroquí.

Asimismo, una vez enviado el bizum, los donantes recibirán un whastapp con su rifa para entrar en el sorteo.

El grupo estará de vuelta el día 9 de enero, lo que significa que pasarán las señaladas fechas lejos de sus familiares y allegados para servir a un fin mayor, que es el de compartir con aquellos que no disponen de suficientes recursos. Por el momento, aseguran que la acogida entre la comunidad gallega está siendo muy buena, con un alto índice de participación, y esperan poder alcanzar su objetivo con éxito.