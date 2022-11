Compromiso por Lalín y PSOE respaldan la exigencia de la patronal dezana sobre la necesidad de abaratar las tarifas de la AP-53 y están dispuestos a participar en las reivindicaciones que se activen en este sentido. Ambas fuerzas apoyan las manifestaciones realizadas el pasado sábado por el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), David Campos, en el encuentro anual de la patronal.

El candidato a la Alcaldía de Compromiso, Rafael Cuíña, va más allá y defiende que “va siendo hora de una gran movilización de protesta en Lalín. Parece que solo existe la necesidad de rebaja en la AP-9 y esto es injusto e intolerable”, declaró. Además, apunta que del mismo modo que el Concello asume gastos que corresponden a otras administraciones, quizá debería financiar “bonificaciones para empadronados porque seguro que la medida es mejor recibida que los 100.000 euros en orquestas, un millón en casas de millonarios o 80.000 euros para exámenes de conducir”. No obstante, Cuíña recuerda que en 2012 el ahora conselleiro edil Román Rodríguez aseguró que la rebaja del precio sería inminente con el gobierno de Mariano Rajoy. “Ahora reclaman con mociones lo que ellos no hicieron”.

Los socialistas insisten en que su posición sobre la carestía de la infraestructura siempre fue la misma, “gobierne quien gobierne, no como Crespo, que solo se acuerda cuando el PP no gobierna”. Y se preguntan qué hizo el alcalde en su etapa de senador. “Se cansó de anunciar que su paso por la Cámara Alta serviría para rebajar el peaje, pero no hizo absolutamente nada por Lalín”. Por último, afirman: “participaremos en reivindicaciones justas que favorezcan que se rebaje el peaje, pero no sabemos qué hace la Xunta, pues últimamente en Galicia solo mete dinero el Estado; de la Xunta nadie espera nada porque está instalada en el parálisis, con un modelo caduco del que PP del que Crespo es el máximo exponente”.

Suelo empresarial

La necesidad de suelo empresarial en el municipio fue otra de las reivindicaciones de Campos, algo en lo que Compromiso y PSOE también están de acuerdo. Cuíña alude a las palabras del dirigente, cuando cuestionó la demora de 10 años por la extensión de Lalín 2000 “como lleva reclamando Compromiso, mientras Crespo hace maniobras de escapismo y delante de todos los empresarios miente diciendo que la culpa es de la burocracia del ministerio”. Apunta a la Xunta por “llevar diez años negando a Lalín suelo industrial”.

“Vamos con más de diez años de atraso y Xunta y Crespo son los principales responsables”, aducen los socialistas, que culpan al alcalde de haber frenado esta necesidad cuando estaba en la oposición. “Es terrible ver como en muchos lugares de Galicia se anuncian iniciativas con fondos Next Generation y en Lalín no tiene espacio. Incluso la Xunta dejó de lado cualquier proyecto posible en Lalín”, dicen.