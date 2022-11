Comienza la cuenta atrás para el inicio de las obras llamadas a mejorar la seguridad y la movilidad peatonal en el entorno del Parque Venezuela y el centro de salud de Soutelo de Montes. El Concello de Forcarei acaba de adjudicar inicialmente estos trabajos a la firma Construcciones, Obras y Viales (Covsa), compañía que presentó la mejor de las seis ofertas al proceso de licitación, con una oferta de 343.152,56 euros (IVA incluido). Esta cifra supone una rebaja del 15,69% con respecto al presupuesto base de licitación.

La actuación está concebida para promover la total accesibilidad en esta céntrica área del casco urbano soutelano. El proyecto encuentra encaje financiero íntegramente en el Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra, que aportó a las arcas municipales 437.795,37 euros para este fin. Con esta cantidad se hace frente también a los gastos de redacción del proyecto, a la dirección de obra y a la coordinación de seguridad y salud. Se aguarda que los trabajos beneficien al parque Venezuela, a la Travesía do parque Venezuela, la Rúa C y la Rúa do Ambulatorio, zonas en las que el pavimento de las aceras y de la calzada se encuentra deteriorado, con muchos daños derivados de la ejecución de diferentes infraestructuras urbanas a lo largo de los años, “lo que supone riesgos y incomodidades para los usuarios”, indican desde el Concello.

Deterioro

Las obras permitirán ampliar el ancho de las aceras y elevar el nivel de la calzada hasta conformar una plataforma única, suprimiendo así las barreras arquitectónicas y generando un espacio único. Se realizará también una pavimentación de las aceras con hormigón de diferentes tipos, se aplicará nuevo firme a las vías, nueva señalización horizontal y elementos vegetales, junto con el acondicionamiento de las zonas verdes ya existentes.

La intervención se aprovechará para reorganizar el tráfico en la zona y los espacios destinados al estacionamiento, incluyendo plazas reservadas para usuarios con movilidad reducida. Además, está previsto un incremento de las áreas de aparcamiento en el entorno del centro de salud, mejorando también los acceso a esta infraestructura sanitaria. Finalmente, las obras contemplan una ampliación de la redes urbanas de recogida de aguas pluviales y de alumbrado público, además de expandir la superficie destinada a zona verde en el Parque Venezuela.