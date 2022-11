Efectivos del servicio municipal de Emerxencias de A Estrada iniciaban ayer al cierre de esta edición las labores para intentar excarcelar el cuerpo sin vida de un vecino de A Somoza, cuyo tractor forestal volcó cuando realizaba trabajos de acopio de leña en una parcela de monte del lugar de Picáns, en la parroquia estradense de Parada. Hasta allí se habían desplazado horas antes estos servicios de emergencia, junto a personal médico, pero nada pudieron hacer por la vida de este estradense.

La central de coordinación del 112 Galicia recibió el aviso poco antes de las 18.00 horas. Un particular alertó del accidente de un tractor con remolque en Parada. El dispositivo se desplazó con rapidez, aunque solo pudieron constatar el fallecimiento del conductor del vehículo. En torno a las 20.00 horas llegaban al lugar los servicios forenses para decretar el levantamiento del cadáver. El cuerpo sin vida de este vecino se encontraba completamente atrapado por el tractor, por lo que se hizo precisa la intervención de otro vehículo de uso forestal para ir retirando la carga que transportaba en el remolque, con el propósito de que los efectivos pudiesen trabajar en mayores condiciones de seguridad en esta escarpada zona. Hasta el lugar, de difícil acceso, se desplazaron también miembros de la Guardia Civil y servicios médicos. Los bomberos del parque intercomarcal de Silleda no llegaron a personarse en el punto para no dejar descubierta la zona, habida cuenta de que las labores de excarcelación se preveían largas.