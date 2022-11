Antonio Carballude Galego pregunta si llueve en Lalín porque asegura que “aquí, en Alicante, andamos todo el año con pantalón corto”. Este lalinense nació en Barcia hace 57 años, en una vivienda próxima al pazo. “Yo trabajaba de cocinero en una residencia geriátrica y quería cambiar de aires, ampliar conocimientos y conocer otras costumbres y otras formas hasta de comer. Parece mentira pero aquí se come de una manera muy distinta a la de nuestra zona en Deza. Tuve la oportunidad de irme a Cartagena y hace unos meses me surgió la opción de aprender como chef en “El Gallego” de Pilar de la Horadada” explica mientras se prepara para vivir un intenso fin de semana con centenares de clientes dispuestos a dar buena cuenta de una carta donde hay un poco de todo.

Preguntado por cómo un hombre se adapta a una nueva forma de vida a su edad, Antonio Carballude señala que “la experiencia está siendo fantástica. Tengo que reconocer que la decisión marcharme de Galicia con destino a Levante no fue fácil de tomar pero al mismo tiempo muy sencilla. A mi edad parece que se nos cierran todas las puertas pero eso no es verdad. Nosotros también aportamos nuestra experiencia, nuestra forma de hacer las cosas y lógicamente hay gente que eso sí que lo valora más que la juventud. Los jóvenes tienen fuerza y vitalidad. Sin embargo, la edad conlleva experiencia, serenidad y tranquilidad, que es lo que buscaban cuando me contrataron”.

El Gallego es uno de los establecimientos más frecuentados en Pilar de la Horadada por una clientela variopinta pero con buen paladar. Carballude explica que el restaurante cuenta con una amplia carta de vinos y quesos. Además, la rubia gallega, la merluza, el rodaballo, el camarón, las zamburiñas, las almejas, mejillones y las cigalas, entre otros productos de Galicia, también aparecen en el menú del local, siendo los mariscos los más apreciados por los que quieren pasar un buen rato a orillas del Mediterráneo con viandas procedentes del Atlántico más galaico. “Contamos con tres salones en el local, además de los reservados con capacidad para 40 personas, lo que hace que en total puedan estar 600 comensales”, recuerda este chef lalinense que ya está acostumbrado a ver como todos los fines de semana el restaurante se llena hasta la bandera. El local es propiedad de otro gallego natural de Xinzo de Limia, que lleva en Alicante unos 20 años después de empezar con un establecimiento pequeño y que poco a poco ha ido prosperando a base de ofrecer producto de primera calidad a sus comensales.

Clientela y cocido

Antonio Carballude presume de trabajar para personas conocedoras del producto cuando entran en los salones de El Gallego. “Aquí contamos con una clientela que sabe a lo que viene porque es un restaurante orientado a gente con un poder adquisitivo medio-alto. Además, en esta parte de España los hábitos son distintos porque, al haber mucho inglés, comen muy temprano”.

Siendo el chef de Barcia, en la carta del restaurante no podía faltar el plato más emblemático de Lalín, aunque con poca salida en esta zona de la Vega Baja del Segura como explica Carballude: “El cocido también aparece en la carta de El Gallego, aunque es un plato que sale muy poco, digamos que dos o tres al mes. Las condiciones climáticas de la zona en la que estamos no facilitan la popularidad de un plato de frío como el lalinense. Tenemos un proveedor que vende en las ferias del 3 y 18 en Lalín que nos envía los ingredientes cárnicos del cocido y los grelos los conseguimos a través de otro de la zona de Lugo que también nos surte y el repollo llega desde Cambados”. Se trata de un plato que tiene más salida para llevar que para ser degustado en los salones del local.

Por último, el chef Antonio Carballude Galego sigue pensando en volver algún día a su tierra puesto que “no descarto regresar a Lalín a aportar mi granito de experiencia acumulada en El Gallego pero todavía no sé cuándo ”, aclara.