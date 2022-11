O Campo das Laudas recibe unha lápida en recordo de Xosé Cortizo González

O domingo 11 de decembro, ás 12.00 horas, o colectivo Capitán Gosende inaugurará no lugar das Raposeiras (Meilide-Cerdedo) a décima lauda do Campo das Laudas, tributo aos que, en Cerdedo, arrostrando o fascismo, deron a súa vida ou comprometeron o seu benestar en prol da democracia e da liberdade O décimo monolito, será unha vez máis obra do escultor de Marcos Escudero, e erixirase na memoria de Xosé Cortizo González, veciño da aldea de Barro de Arén; carpinteiro e militante socialista. Asasinado en Pontevedra o 11 de agosto de 1936.

O historiador e escritor Calros Solla explicou que acadouse pouca información sobre a historia de Xosé Cortizo, máis alá do seu lugar de nacemento e do seu fatal final. Solla agarda sen embargo que este homenaxe que lle renderán sirva para que persoas que o coñeceron se decidan a contar algo da súa historia. O historiador recordou que Cortizo foi detido en Cerdedo e levado ao cárcere da Falanxe en Pontevedra xunto a outros compañeiros: Xosé María Taberneiro, máis coñecido como o Rolo de Vilapouca, Xesús González “Pernas”, Xosé Torres Paz, Manuel Garrido “O negro de Quireza” e Severino Bugallo. Este último conseguiu salvarse da execución ao intervir a familia. O negro de Quireza pola súa parte pasou a coñecerse a partir de aí como o “resucitado”. Recibiu unha das balas preto do corazón, pero non morreu.

Solla explicou que se trata da lauda número de que se instala neste campo nos últimos anos. O proxecto de memoria histórica non remata sen embargo aquí, xa que a intención é colocar un total de 22 laudas. Para poder financiar este proxecto, o colectivo Capitán conta coas aportacións económicas que aportan as ventas dos libros que publican algúns dos seus integrantes e amigos. Precisamente en breve está previsto que salga un novo libro da autoría de Solla, que leva por título “O Campo das Laudas, Alcouve da memoria de Cerdedo”, de edición Morgante. Forma parte da súa colección de libro “Cerdedo in the voyager”. “Se todo vai ben sairá publicada en semanas ou meses. Os cartos que deixe este libro irán destinados a axudar a completar o proxecto do Campo das Laudas”, explicou o escritor.

Neste libro precisamente fálase desde proxecto e do seus obxectivo. A idea é que sexa un traballo toda vía perdurable pero que ten unha data de remate, a que marque a colocación do monolito número 22. As 21 primeiras laudas están adicadas a persoas que adicaron a súa vida á defensa da democracia, mentres que a última será unha mención xeneral o todas las persoas que padeceron a opresión da ditadura.