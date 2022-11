Evelyn Ramírez recuerda que, cuando era pequeña, las paredes de su habitación estaban llenas de pósters de Nueva York. En realidad, reconoce que nació para vivir en una ciudad grande, así que A Estrada le quedó pronto pequeña. Su sueño estaba mucho más lejos, allí donde la llevase su pasión por el baile. “Me adapté genial. Llevo aquí un mes y me da la sensación de que llevo un año. Mi visado es solo de un año pero mi intención es quedarme”, explica la estradense desde la ciudad de la Gran Manzana. En su relato se muestra la pasión de un sueño cumplido con la emoción de las posibilidades que se abren ante ella. La suya es por tanto una historia todavía por descubrir.

La estradense, cuyo nombre artístico es Evelyn Hastings, llegó a Nueva York gracias a una beca Fulbright que le concedió la Xunta para ampliar sus estudios artísticos en Estados Unidos. “Presenté un proyecto específico muy ambicioso con el que busco cambiar la industria de la danza contemporánea y para eso debía venir aquí, a la cuna de estos bailes”, afirma. Quizás esa ambición fue la que la convirtió en una de las cinco elegidas por la Xunta para esta beca. De esta manera dejó Londres, donde estudió una licenciatura específica de danzas urbanas en la University of East London, para cruzar el Atlántico e iniciar su tarea.

“Cuando llegué a Londres, a la única escuela de danza urbana de Europa, me di cuenta de que las enseñanzas estaban muy academizadas. Te enseñan los pasos pero no saben dónde nacieron ni el significado que tenían originalmente”, explica. Queriendo indagar más sobre ese pasado la estradense se dio cuenta de que no había libros ni ningún sitio al que acudir para informarse sobre la historia de las danzas modernas. “Las danzas urbanas nacen en los años setenta en la calle, de una manera marginal y queriendo ir más allá de algo visual”. Para poder avanzar en este sentido, debía ir a su origen y este estaba desde luego en Estados Unidos. En la Broadway Dance Center de Nueva York, donde estudia gracias a esta beca, Evelyn Ramírez puede ir directamente a las fuentes, ya que muchos de los profesores que dan clase allí fueron pioneros en este tipo de danzas. Su objetivo es poder entrevistarlos. Además, el centro cuenta con una biblioteca con documentos que solo se pueden consultar allí en persona. “Con este proyecto sobre la historia de la danza urbana me gustaría poder llenar algo de ese vacío o por lo menos aportar mi granito de arena”, afirma.

Mientras trabaja en este proyecto y estudios danza moderna en la escuela, a la estradense también le han surgido diferentes propuestas laborales. En estos momentos forma parte de una compañía de danza africana, algo que le complementa la asignación mensual que recibe por la beca de la Xunta.