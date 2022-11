Esencia natural “made in” Siador

La aventura de María Sánchez dentro de la elaboración y comercialización de cosmética vegana va camino de cumplir su primer año de vida con un notable éxito de acogida por parte de los seguidores de la cuenta de Instagram de la firma “Xabonsbymaruxa”. La joven estudiante de Siador recuerda que “todo empezó como hace unos seis o siete años durante un curso que hubo aquí en Siador organizado por las amas de casa. Yo fui con mi madre, me gustó y a partir de ahí decidí hacer de regalo de Navidad a familia y amigos pues jaboncitos”. La emprendedora continúa indicando que “después de la pandemia empecé a investigar más para fabricar otro tipo de jabones más elaborados, con mejores ingredientes y, sobre todo, veganos. Porque una cosa es natural y otra vegano. Hay muchos productos de cosmética natural pero en realidad muy poquitos son veganos. Mis compañeras de piso en Santiago me animaron un montón a que abriera una página en Instagram y así empezó todo en 2021”

María Sánchez se inició en el mundo de la cosmética artesanal quemando etapas: “Lo primero fueron los jabones y luego me aventuré a hacer tres tipos diferentes de velas, jabones líquidos estilo gel de ducha y ahora un bálsamo labial”. Y en cuanto a las solicitudes de su clientela, la silledense explica que “lo que más me están pidiendo son jabones y, sobre todo, aromas cítricos, que se venden un montón. Por ahora el público de las redes sociales es bastante reducido y como es una producción que la hago yo misma en casa como una afición más, porque soy estudiante de Filología Inglesa e Italiana, cuando la gente me pregunta les advierto de que tardaría un par de días o tres en hacerlo y no me ponen ningún problema”.

La materias primas utilizadas en “Xabonsbymaruxa” son la auténtica joya de la corona de este incipiente proyecto. Al respecto, María Sánchez señala que “los materiales los compro en una página que se llama Gran Velada, que tiene muchísimos productos en su catálogo pero a mi me gusta asegurarme de que todos sean libres de SLS, que es un sulfato muy perjudicial para la piel, y que sean todos veganos”. Y sobre los precios que se manejan en este tipo de elaboraciones artesanales subraya que “todo depende de los componentes que le quieras meter en cada producto. Quizás el más caro es el aceite de rosa mosqueta, que sí es muy caro, pero por el resto está todo bastante bien de precio”.

Los pedidos se realizan a través de la cuenta de Instagram (@xabonsbymaruxa), “aunque a veces la gente me pide el número de teléfono para que la operación sea más fácil pero no lo tengo expuesto en las redes”, explica sobre el método de contacto para poder hacerse con los jabones o velas veganos. Sánchez asegura que “en velas hay mucha competencia, sobre todo después de la pandemia. El problema es que suelen usar parafinas o ceras que son de origen animal. Ayuda bastante que yo utilice cosas veganas”.

Una filóloga con vocación de formadora en cosmética

El primer año de Xabonsbymaruxa también ha supuesto la internacionalización de la firma. “Recientemente, tuve un pedido del Reino Unido y otro para la isla de Mallorca, que fueron los que mandé por correos y por ahora nadie me puso ningún tipo de problema”, recuerda María Sánchez sobre la facilidad con la que realiza sus encargos a clientes”. La joven de Siador cuenta ahora con el plácet de los suyos pero recuerda que “mi padre lo llevó peor al principio pero como ve que me hace bien y me relaja me ayuda mucho. Cuento con el apoyo incondicional de mi familia en general y, también, de todas mis amistades”. Por ahora no ha registrado la marca “pero seguro que en algún momento tendré que hacerlo. Para el año 2023 tengo una boda bastante grande de más de 200 personas y ahí sí que miraré de hacerlo.” Y remata destacando que “me gustaría ser profesora de inglés pero no me importaría tampoco dedicarme al mundo de la cosmética o impartir cursos de ello porque me gusta mucho”.