Os equipos de dinamización lingüística dos centros educativos da Estrada –conforman a coordinadora Dinamizaestrada– fixeron públicas as bases que rexen a décima edición do Concurso de Microrrelatos e Micropoemas, unha actividade que pretende promover entre o alumnado a creación literaria en lingua galega. Está aberto á participación dos alumnos dos colexios Pérez Viondi, Cabada Vázquez, Lourdes, Oca, O Foxo, Figueiroa, Manuel Villar Paramá e os institutos Nº1, Manuel García Barros e Antón Losada Diéguez. O prazo para entrega de traballos remata o 8 de febreiro.

Os interesados poden participar nunha ou nas dúas modalidades do certame, sempre e cando o alumno presente un único texto a cada unha delas. No caso dos microrrelatos, o texto presentado debe estar en galego e non conter máis de 100 palabras, para calquera categoría (Primaria, Secundaria e Bacharelato e Ciclos). A temática é totalmente libre pero terá que aparecer necesariamente a palabra “camiño”.

No apartado de micropoemas, o texto terá que ter un mínimo de dous versos, cun máximo de oito para a categoría de Primaria, mentres que nas outras dúas categorías a extensión mínima é de catro versos e ata un máximo de oito. O tema é tamén libre, pero debe aparecer obrigatoriamente a palabra “espello”.

Nesta décima edición a motivación para a creación dos textos parte de palabras pertencentes aos títulos das obras de Francisco Fernández del Riego, a quen se lle adica o Día das Letras Galegas en 2023. Os textos premiados, en todas as categorías e modalidades, serán recollidos nun libro, que tamén incluirá ilustracións realizadas polo alumnado de Infantil. O certame terá como peche a celebración, no mes de maio, da X Festa das Palabras.