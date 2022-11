Concejales de Unidade por Rodeiro visitaron días atrás la biblioteca para ver su estado, meses después de la reforma interior que se hizo en el inmueble. Pues bien, el principal partido de la oposición indica que el parqué ya está deteriorado, pues varias láminas están ya levantadas.

Unidade recalca que este tipo de dotaciones deberían estar en garantía, “por lo que no entendemos que el gobierno municipal no instase a la empresa adjudicataria a arreglarlo”. Ante esta situación, para Unidade “parece que al PP de Rodeiro le son indiferentes las instalaciones locales, ya que ésta no es la única que se abandona”. El partido que lidera Alberte Lamazares añade que “cualquier gobierno que se precie, ante una circunstancia de estas características, tendría exigido responsabilidades al día siguiente. Pero en Rodeiro pasan los meses y nadie mira por los equipamientos”. Servium Sistemas se encargó el año pasado de la reforma de la biblioteca, por un importe de 47.190 euros.