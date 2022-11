Los socialistas de Lalín advierten de que el presupuesto de 2023 “no estará vigente en tiempo y forma por la atropellada gestión de Crespo. Recuerdan que “tiene que remitir los presupuestos a Hacienda, someterlo a la aprobación del pleno, presentación pública y aprobación definitiva, por lo que salvo milagro Crespo no podrá iniciar sus presupuestos el 1 de enero”. Lo mismo ocurre, añaden, con la aprobación de las modificaciones a las ordenanzas fiscales que aún no han pasado al pleno y que, por tanto, será muy difícil que entren en vigor a principios de año. Para el Grupo Municipal Socialista, esta situación demuestra, una vez más, la falta de diligencia y eficacia en la gestión de Crespo y su equipo. Finalmente, el PSOE de Lalín recuerda que Crespo hizo del presupuesto uno de sus principales caballos de batalla cuando estaba en la oposición. “Estaba cansado de acusar al gobierno de violar la ley y de falta de gestión cuando el proyecto de ley no llegó el 1 de enero”. “La diferencia plausible”, explican, “es que ahora tiene las manos libres con la mayoría plenaria y en la oposición se unió irresponsablemente a un tránsfuga para bloquear su aprobación definitiva”.