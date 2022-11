Poner un pie en el obrador de Pastelería Mimela es perder la cabeza. Todo en derredor es llamativo. Absolutamente todo se hace para entrar por los ojos y garantizar que la boca acabe jurándole amor eterno. Antonio viste de verde, como los elfos. Y, como ellos, trabaja sin descanso en una campaña de Navidad que le deja poco tiempo para cerrar los ojos. Seguro que hasta en sueños sigue dándole vueltas a diseños y combinaciones de ingredientes que sorprendan en unas fiestas para las que él hace la compra cuando los demás todavía vamos en bañador y chancletas. En los ingredientes que utilizará este año se ha dejado 40.000 euros. Ahora comienza el trabajo más duro y, con él, la cuenta atrás más dulce.

El 1 de diciembre comienza el Adviento, que concluye el día de Nochebuena. Antonio Sanmartín recuerda que tenía ocho años cuando le trajeron de Alemania aquel primer calendario que le reservaba una sorpresa de chocolate en cada una de estas jornadas. Ahora es él quien se encarga de que niños –y no tan niños– empiecen o terminen cada día de Adviento recibiendo el regalo que se esconde tras una ventanita de cartón.

Son 24 bombones, pero no tienen nada que ver con las propuestas que nos podemos encontrar en cualquier supermercado, sin ánimo de desmerecer. No solo cambian su forma, sino también su sabor. Los calendarios ideados por Mimela tienen cuatro tipos de chocolate diferentes y distintos ingredientes sorpresa. Con cuerpo de chocolate blanco, chocolate con leche, negro y chocolate blanco tostado, los bastones, renos, ángeles, guirnaldas o bolas de Navidad deparan sorpresas en cada mordisco: mango, pistacho, maracuyá, frambuesa, almendra o hasta Peta Zetas.

Sanmartín elabora 100 calendarios de Adviento por campaña. Mientras muestra uno de ellos, un timbre le recuerda que ha de atender otro quehacer en el obrador. Toca refrescar la masa madre de sus panettone, otra de las delicias que se hacen esperar y que, en esta confitería, tienen una edición limitada. Del horno solo saldrán 500 este año. No llegarán a nada, pero es que las manos de este artesano de los confites han de ponerse a la tarea de elaborar más de 1.000 kilos de turrón. Y se acaba. Vaya que sí.

Los panettone también tienen su propia cuenta atrás. Mimela utiliza una masa madre de cultivo propio, que necesita 25 días para activarse y que es preciso refrescar dos veces al día. El agua en la que se sumerge tiene que estar entre 36 y 40 grados. No puede ni bajar ni subir. Antonio saca el bloque de masa madre del film que la protege y, automáticamente, se ve que “está viva”. El agua la someterá a la primera prueba. Si al introducir cada uno de estos pedazos no flota, significa que no está activa y habrá que volver a empezar. Si va todo bien, la masa tendrá que estar 20 minutos en el agua por cada lado. Y así dos veces por jornada y durante 25 días.

“Es un proceso muy complejo”, asume. Explica que esa masa madre se mezcla con azúcar, agua, harina importada de Italia, yemas y mantequilla. Se le da el amasado “pre-impasto” y se deja en la amasadora a una temperatura constante de 26 grados durante un día. A la jornada siguiente toca amasar de nuevo, incorporando más harina, yemas, miel de A Estrada, vainilla de Madagascar, azúcar, mantequilla y sal. Cero conservantes. “Con un solo conservante, la masa madre muere”, garantiza. Después de dejar el bloque reposar, se divide y se deja en la mesa de trabajo “hasta que coja piel”. Se bolea y se introduce en los moldes, donde fermentará hasta triplicar su tamaño.

Tras pasar por el horno, su interior tendrá que quedar a 92 grados para garantizar la perfección, dejándolos reposar boca a bajo. “Es tan complejo que, si se te estropea, solo tienes ganas de llorar”, confiesa. Lo mismo sucede en casa cuando ves que alguien se ha comido el último trozo.