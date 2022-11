“El cocido es un buen ejemplo de que en el norte se hacen mejores platos de frío ”

Desde su más tierna infancia comió muy bien gracias a su madre, Mari Carmen, y a su segunda madre, Juli, dominadoras de la cocina tradicional. En 2004 se mudó a Barcelona, donde conoció la cocina mediterránea y aprendió técnica culinaria en la Escuela de Hostelería Hofmann. Desde la Ciudad Condal volará este fin de semana con destino al foro Camiños Gastronómicos que tendrá lugar en Lalín.

–¿Cuál será su aportación al foro culinario de la capital dezana?

–Viajo a Galicia como un admirador de la cocina y de los productos gallegos. Me gustaría transmitir ese entusiasmo porque lo tengo. La verdad es que me encanta comer en Galicia porque es un sitio donde, independientemente de la comida, me siento bien recibido.

–¿Comparte la opinión de que el cocido es el plato más emblemático de la gastronomía gallega?

–Te voy a ser sincero: no he probado nunca el cocido de Lalín. Lo probaré cuando vaya. Sí que es verdad que he leído mucho sobre él me he documentado. La verdad es que tiene una pinta estupenda. No sé si será el mejor de Galicia ni de España, pero por la combinación de ingredientes y por la tradición que tiene y el culto que se le rinde a este plato, yo la verdad es que espero que sea un gran cocido.

–Desde luego es universal porque hay variantes en distintos puntos de la geografía nacional.

–Sin duda. En realidad, los cocidos son todo variaciones sobre el mismo tema en toda España. Puedes cambiar las legumbres, las verduras o las carnes, pero al final el método es bastante similar en todas partes. Es un plato bastante básico que consiste en meter cosas en una olla y cocerlas, pero sí que es verdad por cómo lo haces y por el tipo de cocciones apliques hay cocidos que están muy buenos y hay otros que no lo están tanto. Es un plato simple en apariencia pero yo creo que hay mucha diferencia por los productos que uses y por cómo desarrolles el proceso de cocción.

–¿Seguimos siendo los del norte los que mejor comemos?

–Yo creo que determinadas cosas se hacen en el norte de España. Nos sé, se me ocurre por ejemplo la tortilla de patatas o el café, que es bastante mejor, según mi experiencia, pero pienso que cada sitio tiene sus fuertes. Te puedo decir que yo en Andalucía, Extremadura o en la Comunidad Valenciana he comido fantásticamente bien. No puedo decir que he comido peor que en el Norte. Sí que es verdad que el cocido sería un ejemplo de que en el Norte se come mejor porque los platos contundentes y de frío en el norte en general se hacen muy bien. En cuanto a las cantidades, ahí sí que veo una gran diferencia. En el Norte somos demasiado tragones. Yo cada vez que voy a Euskadi, Cantabria, Asturias o a Galicia vuelvo a Cataluña rodando. Por un lado está muy bien porque desde luego hambre no pasas, pero creo que a veces se nos va la pinza y nos pasamos con la comida.

–¿Cuándo tiene previsto llegar a Lalín para participar en el foro?

–Tengo previsto llegar a Galicia el domingo por la noche bastante tarde. Según tengo entendido, llegamos por la noche a Santiago de Compostela y si la huelga de la compañía aérea lo permite, claro, llegaremos a Lalín sobre las once de la noche, me parece. El plan de viaje es irnos directos a Lalín porque tenemos pensado dormir allí.

–¿Qué recuerdo le gustaría dejar de su estancia en tierras gallegas?

–Antes de nada, me gustaría ser alguien que no ha metido la pata. Eso lo primero. Y que no ha dicho ninguna barbaridad acerca de la cocina gallega y de la comida en general. Pero, como te comenté, querría dejar la imagen de un admirador de la cocina y de los productos gallegos. Mi objetivo, como pasa en El Comidista es que la gente salga de su casa bien informado, que no sienta pereza. La clave está en hacerlo de una forma sencilla, para que lo entienda todo el mundo.

“Mi hermano es más echado para adelante que yo”

–¿De dónde viene esa facilidad de los López Iturriaga para la comunicación en general?

–Mi hermano está haciendo un programa de baloncesto en YouTube que se llama “Colgados del aro” y, también, está en la radio, presenta eventos y en Navidad está en el “Inocente”. Tampoco que se está quieto. En cuanto a la capacidad de comunicación, yo creo que mi hermano Juanma tiene mucha más que yo porque tiene mucho más morro y eso es importante. Él tiene una soltura de la que yo creo honestamente que carezco. Juanma es más echado para adelante, en general, y yo soy mucho más tímido y más reservado y me cuesta un poquito más. Dicho esto, cuando hago vídeos de El Comidista o cuando presento un acto o estoy en una charla, intento quitarme esa timidez y soltarme un poco más la melena. Sobre todo, una cosa que hacemos los dos, es usar mucho el sentido del humor. Cosa que en mi familia siempre se ha hecho. Mi padre era una persona con mucha retranca e ironía y eso lo hemos heredado. Soy de los que pienso que el humor es fundamental para comunicar con cierta soltura porque relaja.

–¿También se puede cocinar tirando de humor o retranca?

–Sin duda. Es importantísimo sobre todo para testar los fracasos, que en cocina son muy importantes y tienen su función. Si tú no te tomas con humor cuando un plato te sale mal –ya sé que es una putada, sobre todo si has invertido mucho esfuerzo y mucho trabajo o estás con invitados en casa– y sabes aceptarlo y entender qué es lo que ha ocurrido para que cuando lo vuelvas a hacer te salga bien, es importante. Ahí, tomarte las cosas con cierta distancia y un poco a chufla pues siempre te ayuda. Yo, la mayor parte de los días, como de tupper. Llevo cosas de casa o compro verduras o legumbres cocidas en alguno de los mercados que me pillan de paso, y luego las tuneo en el estudio. Comida sencilla, fresca y por lo general vegetariana.