“As imaxes evocan o rastro de violencia que deixou o Prestige na Costa da Morte”

A fotógrafa estradense Ariadna Silva volve á escea cun novo traballo. Trátase de Friccións, unha escolma de imaxes que recollen os restos da Marea Negra e o Prestige no noso litoral. Nesta entrevista, a artista comparte connosco as vicisitudes deste novo proxecto, así como plans de futuro.

–Fáleme de Friccións, en que consiste este novo traballo?

–Friccións xira arredor da catástrofe do Prestige. O conxunto de imaxes evoca o rastro de violencia que deixou o petroleiro na Costa da Morte a través das presuntas pegadas que aparentemente quedan a día de hoxe, tras dúas décadas despois do seu afundimento. É un exercicio de observación da materia que define unha paisaxe moi concreta, mais tamén unha exploración de espazos, tipoloxías e indicios que activan a memoria do que aconteceu. En liñas xerais, o traballo busca reflexionar acerca das tensións existentes entre o natural e o antrópico, entre a lembranza e a desmemoria. Tamén serve como advertencia dunha posible repetición do accidente.

–Como xurdiu a idea de afondar nesa liña temática?

–Certamente, a idea de traballar sobre o Prestige xa a tiña roldando pola cabeza dende hai bastante tempo. Este ano, co gallo do vinte aniversario, vin unha oportunidade para afondar neste tema. Creo que é un bo momento para recapitular e facer memoria dun acontecemento que, dende a miña propia experiencia, apenas recordo. Eu tiña seis anos cando o Prestige afundiu. Interésame repensar o suceso e preguntarme por que o recordo que manteño sobre o mesmo é tan pouco nítido. Pode que esta especie de amnesia veña dada por ter vivido todo aquilo dun xeito moi ausente, unha sensación que, creo, é compartida con gran parte da miña xeración. Como digo, observar estas pegadas e acudir a certos espazos axúdame a reconstruír a memoria e evitar que esa lembranza acabe por desaparecer.

–Canto estivo traballando neste proxecto?

–Levo case un ano, entre investigacións e tomas fotográficas. Non é moito tempo, estes traballos de tipo documental e artístico requiren de certo pouso e, sobre todo, ser moi paciente. A miña intención é seguir facendo fotografías, incluso idear algunha acción para rexistrala en vídeo nesas localizacións. É un proceso longo, non me poño data límite. Por agora, o que amosei estes días é un primeiro corte do que fixen.

–Como foi o proceso, á hora de inmortalizar as marcas do Prestige nas nosas costas? Que áreas visitou?

–Ata o momento visitei varios lugares, en xeral localizados na Costa da Morte. Estiven en Lira, Fisterra, Cabo Touriñán, Muxía, Cabo Vilán, Laxe, Punta Roncudo e Malpica. Tamén estiven pola zona de Ribeira, concretamente en Corrubedo. A idea dende o inicio foi visitar algunhas zonas rochosas próximas ao mar que se viron especialmente afectadas despois do accidente, e comprobar se a día de hoxe era posible observar algunha marca a simple vista. Atopei algúns indicios, mais sempre coa dúbida de se o que estaba vendo era ou non era chapapote, ou se ese chapapote era do Prestige, de accidentes anteriores ou dalgún sentinazo ocasional. Aquí entra tamén unha das claves metodolóxicas deste traballo, a presunción. En calquera caso, estas trazas emprégoas para reconstruír o que pasou, é unha simboloxía que está presente no imaxinario colectivo.

–Cónteme, que tal a acollida?

–Está sendo boa, penso que hai interese polo tema e polo enfoque que estou ofrecendo. Tamén noto un consenso entre xeracións, percibo interese entre as persoas que viviron aqueles días en primeira persoa e entre as que o vivimos en diferido ou que eramos aínda moi cativas e temos un recordo nebuloso.

–Ten pensado realizar algunha exposición proximamente? Algunha na Estrada?

–Veño de estar expoñendo Cartografía do esquecemento no Art Photo de Barcelona, e agora mesmo este mesmo proxecto está en Neda, nunha mostra grupal da Asociación A Colectiva de artistas profesionais de Galicia. Polo momento, non teño máis datas previstas, mais si que me gustaría expoñer nalgunha ocasión na Estrada. Oxalá xurda a oportunidade.

–Ademais de expoñer, que outros actos ten programados para dar a coñecer “Friccións”?

–Actualmente non hai nada programado, a xeito oficial, arredor de Friccións. Como xa adiantei, o traballo está aínda en curso. Chegado o momento si que me gustaría facer unha mostra ou algún tipo de publicación, mais aínda non podo confirmar nin cando, nin como, nin onde. Por agora a difusión foi a través de redes sociais e da miña web persoal.

Interésame traballar coa memoria e o territorio

–A súa obra anterior, “Cartografía do esquecemento”, tamén pon en relación o noso medio e a memoria. Que é o que lle resulta máis interesante de combinar estes dous conceptos?

–Efectivamente, interésame moito traballar nos conceptos de memoria e territorio, e mais concretamente sobre unha realidade que me resulta próxima, local. Penso a natureza, a paisaxe, como un obxecto político que se ve afectado por numerosas cuestións que nos sitúan no mundo no que vivimos: globalizado, cunha crise climática, ao borde do colapso. No meu caso, emprego a fotografía para construír unha mirada sensible e crítica sobre o que está ocorrendo en torno á destrución dos ecosistemas e á desaparición das memorias asociadas a eses lugares. Todo isto, iso si, situado en territorio galego.

–Tivo algunha inspiración doutros artistas, ou doutros campos, á hora de levar a cabo o proxecto?

–Sempre elaboro unha lista de referentes cando inicio algún traballo, ademais dos que xa dispoño habitualmente no meu día a día. Neste caso, algúns fotógrafos que me serviron como guía son Allan Sekula, fotógrafo estadounidense que documentou o accidente do Prestige; o xaponés Hiroshi Sugimoto, coa serie dos horizontes mariños, ou o galego Damián Ucieda, quen elaborou un proxecto fotográfico sobre o oleoduto que pasa baixo A Coruña e que ten paralelismos co tema tratado. Despois, outras fotógrafas que traballan cunha estética que me interesa moito son a eslovena Ana Zibelnik ou a holandesa Awoiska Van der Molen. Lin tamén moitos artigos científicos sobre socioloxía, algún sobre bioloxía, vin varios documentais, afondei nas creacións que se fixeron a raíz do movemento Nunca Máis e fun ver dúas veces a obra teatral NEVERMORE, de Chévere.