La luz aprieta... y casi ahoga

Apagar luces, apostar por maquinaria de mayor eficiencia energética, desenchufar el aire acondicionado y el radiador o emprender negociaciones con distintas compañías eléctricas tras aprender a analizar minuciosamente la factura de la luz son algunos de los métodos que, como norma general, se aplican en los negocios para reducir el impacto de un gasto completamente básico. La peor parte se la llevan industrias que, por su propia actividad, no tienen la única opción realmente válida para compensar semejante encarecimiento energético: no consumir. El sector secundario tiene altamente complicado afrontar unos costes energéticos tan elevados que, aun aplicando todo tipo de medidas, sobrepasa, en el mejor de los casos, un aumento del 30%. Otras actividades han visto duplicarse su gasto en electricidad y algunos lo han observado medrar un 300%, con recibos medios de 1.500 euros mensuales que llegan ahora a sobrepasar los 5.000.

En el Concello de A Estrada se espera contar con datos que permitan comprobar el efecto de la sustitución de todas las luminarias del casco urbano, mientras se continúa con la renovación en las parroquias. En el caso del Concello de Lalín, es una empresa la que asume los servicios energéticos, de tal manera que se encarga tanto del pago de la factura como del control y reparación de las luminarias en el alumbrado público. Fuentes municipales aseguran que el cambio de luces y la domótica aplicada a los cuadros eléctricos permitieron un ahorro energético del 70%. En el marco de los casi 7 millones de euros invertidos a través de la aportación del IDAE, el Concello abona una cantidad fija cada mes a la empresa responsable, de manera que no se ve afectado por las variaciones de la factura.

El que notó –y mucho– el aumento del recibo fue el Concello de Silleda. La factura se duplicó holgadamente. Pasó de pagar 400.000 euros por ejercicio a gastar este año un millón de euros. En estos momentos está pagando más en una sola mensualidad que antes en dos meses.

El caso de la Pastelería Mimela de A Estrada es un claro ejemplo de lo que puede suponer el incremento del precio de la luz en un establecimiento comercial . A Antonio Sanmartín no le llegan las horas del día para todo el trabajo que tiene por delante, y que se alía con frecuencia a una desbordante creatividad. Sin embargo , el beneficio que se presupone a tanto esfuerzo se lleva un mordisco enorme cuando llega el recibo eléctrico . “Pago un 300% más” , reconoció ayer este pastelero. De unos recibos que solían rondar los 1.500 euros al mes, pasó a pagar solo por la mensualidad de agosto la friolera de 5.600 euros .

En Gandeiría Conde da Xesteira fueron previsores. Jesús Conde apostó hace años por aplicar dos planes de ahorro energético en su explotación láctea, a los que sumó en verano unas placas solares que le proporcionaban energía suficiente para realizar los dos ordeños diarios a sus 45 vacas. Este ganadero invirtió en cinco años 30.000 euros en medidas de eficiencia energética, buscando un ahorro que le llegó a permitir pasar de unos 1.000 euros al mes de su recibo de la luz a alrededor de 500.

Sin embargo, el mes pasado Conde se encontró con una factura que le supone pasar a pagar “un poco más del doble” de lo que venía abonando desde que instaló las placas solares. Los alrededor de 440 euros se convirtieron en 906. Con todo, este estradense se felicita por haber aplicado planes de ahorro, estimando que, si no hubiese apostado por poner la venda antes de la herida, ahora su factura rondaría los 2.000 euros.

Nuevas máquinas y placas solares en una nave en la que la lavadora no descansa

La Lavandería Elegante de A Estrada es otra de las empresas que logró curarse en salud. A finales de 2019 apostó por cambiar sus máquinas, buscando una tecnología más eficiente, algo especialmente importante a efectos de ahorro en el consumo energético del tren de planchado. Desde estas instalaciones en el polígono de Toedo, Olga Iglesias indica que también apostaron por instalar placas solares. Y es que, en un negocio como el suyo, uno no puede estar pendiente de a qué hora pone la lavadora, la secadora o la plancha, sencillamente porque aquí funcionan todo el día.

“En comparación con el año pasado no lo noté mucho; en agosto me vinieron 3.000 euros de luz y yo ya contaba con 20.000”, señala Olga Iglesias. En esta nave, desde las seis de la mañana hasta las once de la noche funcionan ocho lavadoras, seis secadoras y el tren de planchado. En verano el consumo se dispara para atender a negocios ligados al Camino de Santiago.