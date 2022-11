El colonial de Prado llegado de los Cárpatos

Una familia procedente del país de los Cárpatos está inmersa en la resurrección comercial de una parroquia lalinense tan emblemática como es la de Prado. Ianina Vasilica Popovici, sus hijos Anca Alexandra y Stefan Cosmin, y su nuera Yolanda López Villar han sumado recientemente a su negocio de la Taberna de Prado otro orientado al abastecimiento de todo tipo de alimentos al estilo de los coloniales de toda la vida y al que le han puesto el nombre de A Despensa de Prado. Ianina llegó a España hace 18 años y relata que “vine aquí de vacaciones porque mi marido estaba trabajando en la construcción y, después, tuvo la desgracia de cortarse la pierna en un accidente laboral. Yo seguí trabajando para sacar a mis hijos adelante. Trabajé con Antonio en el polígono y cuando dejó el bar me quedé yo al frente. Traje a mi hija primero y, después, a mi hijo. Ahora montamos A Despensa de Prado para darle empleo a mi nuera Yolanda López Villar”.

Ianina explica las razones que la animaron a asentarse en este lugar de Lalín: “Sobre todo me gustó la gente de Prado, que es muy maja porque me ayudó muchísimo cuando me establecí. Me sentí siempre muy cómoda en Prado, la verdad”. La gerente de los dos establecimientos hosteleros se muestra muy esperanzada con el último de ellos y señala que “A Despensa de Prado se abrió hace casi un mes y estamos muy contentos porque en Prado fue un lugar de gente con dinero pero poco a poco se fue quedando sin juventud. Quedaron los mayores sin tener a donde ir para comprar. Pensé que iba a funcionar y así fue. Compramos la casa de A Despensa de Prado y a ver si vamos para adelante”. Porque el proyecto surgió durante la reciente pandemia, una época que Ianina Vasilica recuerda con tristeza porque “la gente de aquí lo pasó muy mal durante la pandemia. Como yo tenía el bar, me encargaban cositas para comer, leche o aceite por ejemplo, pero no reunía los requisitos necesarios para poder abrir. Más adelante encontré esta casa de alquiler con derecho de compra durante cinco años y se me ocurrió ampliar la oferta de alimentos”.

La familia Popovici tiene sus raíces cerca de la capital del país de los Cárpatos, donde tienen familia. “Volvemos de vacaciones a Rumanía porque sólo tengo una hermana. Vendimos todo lo que teníamos allá y nos venimos para aquí todos. Mi hermana nos visita todos los años. Ella no quiere venir para Prado porque tiene dos hijos en Bélgica y creo que quiere irse con ellos y, además, le queda más cerca de Rumanía que Prado o Lalín”. Ianina hace hincapié en que su nuevo establecimiento en Prado cuenta con casi todo lo necesario para convertirse en un colonial para sus vecinos. “Tenemos todo menos carne fresca porque no queremos competir con los carniceros de toda la vida de la parroquia, ni tampoco pescado fresco. Lo que más nos piden es lo básico, como el aceite, el azúcar, huevos y, sobre todo, mucha fruta. Es un mini supermercado donde hay de todo. Incluso tenemos pienso para los animales”. Por si fuera poco, el horario de A Despensa de Prado es de los más laxos que se pueden encontrar en el sector. La propia Ianina recuerda que “abrimos todos los días del año. Festivos y domingos sólo atendemos por la mañana de 10.00 a 14.30 horas, y de lunes a sábado atendemos de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 21.00 horas por la tarde”. La dueña del establecimiento apuesta por este tipo de turnos para poder facilitarle a los vecinos de Prado el poder acercarse en caso de que necesiten cualquier cosa para poder alimentarse y sin tener que desplazarse para poder hacerlo.

Hace año y medio los Popovici son uno más debido al nacimiento del primer nieto de Ianina, algo que forzó al traslado de la familia a la parte superior de la vivienda donde se sitúa A Despensa de Prado. El primer nieto gallego de Ianina ha llenado de alegría la casa de una familia que ha sabido adaptarse a los tiempos que les ha tocado vivir desde que abandonaron su Rumanía natal en busca de un porvenir. Y tienen pensado ampliar su oferta.

Un albergue para peregrinos de la Vía de la Plata

El carácter emprendedor de Ianina Vasilica Popovici se lleva manifestando desde su llegada a la comarca dezana. Tras iniciar una nueva aventura con A Despensa de Prado, esta rumana, sus hijos y su nuera, ya piensan que incrementar los servicios en la parroquia. “Compramos la casa pero no para vivir en ella, sino para hacer más cosas. Por ejemplo, dentro de un tiempo nuestra idea es poder abrir un albergue para peregrinos porque aquí estamos algo olvidados del mundo”, asegura. La comerciante de origen rumano tiene claro que “nos gustaría poder relanzar un poco a Prado porque durante todo el año pasan muchos peregrinos a los que es necesario ofrecer servicios para que puedan continuar con su viaje a Santiago”. La idea sería abrirlo en la casa donde está A Despensa de Prado, pero tanto Ianina como su familia prefieren hacerlo a medio plazo. “Tiene que ser más para adelante porque de momento lo que teníamos ahorrado se terminó y no me gustaría contraer ninguna deuda”, desvela esta mujer mientras mezcla con gracia castellano y gallego al hablar con acento rumano.