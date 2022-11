El portavoz del PSOE, Luis López Bueno, valoró cómo “necesaria pero insuficiente” la iniciativa de llevar adelante una campaña de empadronamiento en el Concello de A Estrada. El socialista señaló que “además de la campaña hay que atender las cuestiones estratégicas que debe afrontar A Estrada, como la autovía, ampliación del polígono industrial, servicios en el rural y facilidades para rehabilitación y construcción de vivienda”. Manifestó que la campaña, por sí sola, “es pan para hoy y hambre para mañana, ya que sirve para salvar una situación límite pero no va a ser una receta milagro”.

López Bueno valoró como “totalmente inexistente” la acción del PP en relación a la crisis demográfica durante los últimos once años y destacó que “si el PP hizo algo, desde luego no lo hizo para bien” y le afeó a los concejales populares que estuviesen “mucho más preocupados de sus sillas y de meterse el dedo en el ojo unos a otros que de los problemas estratégicos de A Estrada”. Cree que “su preocupación por la pérdida de los 20.000 habitantes es “meramente electoral” y no espera “ninguna iniciativa presentable” del PP, sino “ocurrencias” como construir un edificio o medidas “cosméticas” como el Baby Box.