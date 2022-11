El Partido Popular de Agolada instará en el próximo pleno municipal al alcalde Luis Calvo a “sacar adelante un plan eficaz de bombeo del agua que no ponga en peligro la potabilidad de la misma y por lo tanto la salud de los vecinos”. La portavoz popular Carmen Seijas afirma que el actual gobierno “no se preocupa ni lo más mínimo porque el agua llegue a las casas en unas condiciones mínimas de salubridad, siendo evidente que muchas veces llega sucia y turbia”. Los populares de Agolada indican además que no se prevé el bombeo en horas donde la electricidad es más barata, lo que supone “un gasto energético excesivo que no se puede sostener teniendo en cuenta la quiebra económica en la que el alcalde está metiendo al Ayuntamiento”.

Los populares solicitan en su moción que el cloro y el PH sean al menos comprobados un par de veces al día y piden que periódicamente se realicen analíticas que garanticen el buen estado del agua que consume el vecindario de Agolada. Al respecto, Seijas desvela que el gasto exagerado del Concello de Agolada “va camino de la quiebra técnica y tenemos noticias de que, por ejemplo, la deuda en consumo de electricidad supera los 150.000 euros”.