“Cuando empecé no había ni cuatro peluquerías en Lalín; el panorama cambió para bien”

Se jubila este sábado después de 46 años ejerciendo como peluquera. Su hija Mabel toma el relevo de esta encantadora mujer que con 25 años empezó a trabajar como peluquera en la calle Wenceslao Calvo Garra, donde tuvo su primer local durante 8 años. Después, Isabel González Rodríguez se trasladó a las galerías Europa.

–¿Supongo que esta semana previa a la jubilación es especial?

–Tengo que reconocer que llevo toda la semana un poco nerviosa, la verdad. Cuando te gusta tanto trabajar, como me pasa a mí, al final te cuesta mucho dejarlo. Después de 46 años supongo que es normal que te cueste dejarlo.

–Mucho ha cambiado la peluquería desde entonces, ¿no?

–Desde luego, cuando yo empecé en Lalín no había ni cuatro peluquerías en todo Lalín. Ahora, madre mía, hay muchas. También tengo que decir que, en general, el panorama cambió para bien. Digamos que somos mucho mejor profesionales y la gente está mucho más preparada. Se hacen cosas nuevas y cada época tiene su encanto.

–¿Qué le parece que siga la hija?

–Es algo muy bonito para mí porque mi padre ya era barbero, así continúa la saga familiar dentro de esto de la peluquería. A mi padre le seguí yo, y ahora mi hija quiere también mantener el negocio y a ver qué pasa. Me hace especial alegría ver que mi hija sigue en la profesión porque a mi siempre me gustó mucho la peluquería. Tenía claro desde muy pequeña que me iba a dedicar a algo así en la vida.

–En tantos años de profesión, ¿qué fue lo más raro que le pidieron los clientes que tuvo?

–Si te soy sincera, me tienen pedido tantas cosas que me resulta difícil quedarme con la más extraña. De todas formas, todavía recuerdo que de lo más extraño que me solicitaron fue que pusiera una permanente quemada, que quedara más o menos como eléctrica. Por supuesto, no se lo hice y le expliqué que no podía hacerlo pero que si ella quería que se lo hiciera en otro lado, que yo le arreglaba el pelo después porque, como te puedes imaginar, algo así queda mal siempre.

–¿Cuál fue la mejor época de la peluquería Maybel?

–Es difícil quedarse con una época de todas las que me tocó vivir como peluquera. Lo que sí tengo que decir es que, afortunadamente, en la peluquería siempre progresé y fui a más con el paso del tiempo desde que me establecí en Lalín. Trabajé muchísimo pero quizás la época mejor fue hace aproximadamente unos 15 años.

–¿Por qué la recuerda como la mejor de todas en Lalín?

–Creo que en esos años la gente tenía no se frenaba por nada, se hacía lo que fuera. Pienso que había más dinero y había otro gasto más exagerado tanto en peluquería como en belleza en general. En aquellos años no daba abasto a trabajar, la verdad. Es cierto que ahora también se preocupa la gente por la estética pero pienso que se lo piensan algo más que por aquellos años donde en Lalín se iba a la peluquería con más frecuencia que ahora. Date cuenta de que en estos momentos las bodas son más reducidas, las cenas de Fin de Año bajaron mucho y demás. En aquella época hubo momentos de una gran locura. Recuerdo que durante los meses de noviembre y diciembre era todo muy exagerado.

–El sector lleva un tiempo clamando contra el IVA del 21%. ¿Qué opinión le merece esta polémica?

–Es que desde que nos lo subieron al 21% me parece que es una burrada pero ¿qué le vamos a hacer si las cosas vienen así?. Como todos los negocios de este tipo, las peluquerías tienen muchos gastos. Espero que algún día todo esto se reconduzca y se pueda arreglar lo del IVA porque es algo que está asfixiando a muchas familias que dependen de un sector como el nuestro, que no deja de ser un servicio para la sociedad y así hay que tratarlo desde el principio.

–¿Cómo ve el futuro de su hija Mabel al frente del negocio?

–Yo a Mabel la veo como una peluquera muy profesional. Mi hija tiene otras actividades dentro de la peluquería que no tuve yo en tantos años de profesión. Ella hace trabajos diferentes relacionados más con la estética y con el tatuaje. Yo ahí no entré nunca porque lo mío siempre fue la peluquería. Ella está mucho más preparada porque es lo que toca ahora.

–¿Qué tiene planeado para después de su jubilación este sábado?

–Yo tengo muy mayor a mi madre en casa y no sé lo que voy a hacer. También creo que me voy a aburrir mucho cuando me jubile. Además, no es que tenga la salud de oro y entonces pues iré poco a poco. Me imagino que habrá una fiesta muy bonita para celebrarlo. Date cuenta de que por mis manos pasaron muchas cabezas lalinenses. A veces, cuando voy por la calle con mi hija se asombra de la cantidad de gente que nos saluda y siempre me dice que en algún momento de mi vida todos los vecinos de Lalín fueron clientes míos. Yo pienso que es algo muy normal después de 46 años al pie del cañón haciendo lo que te gusta.