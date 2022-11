El candidato a la Alcaldía por Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, indica que en el pleno de finales de mes preguntará “a qué se debe el absoluto oscurantismo informativo sobre la ampliación del polígono Lalín 2000, del que nada se sabe de su situación y de la que solo está dando cuenta a la opinión pública Compromiso”.

Cuiña considera que la próxima entrega de premios de la AED “es un momento perfecto para que el empresariado lalinense conozca cómo está la situación” y si es cierto, como ya apuntó en varias ocasiones el exregidor, “que Lalín no dispondrá de suelo industrial hasta 2026”. Cuiña echa en fala que el gobierno local no tenga un registro de demanda de suelo empresarial, como había pedido el PP cuando estaba en la oposición, en 2018. Lamenta que la falta de suelo impida el crecimiento de varias empresas. y tilda de “pérdida intolerable de posibilidades” el no optar para ello a fondos europeos Next Generation.