“La oposición lleva todo este año reivindicando nuestro programa. Significa que nosotros tenemos programa y que ellos no lo tenían”. De esta manera respondía ayer José Crespo en una entrevista radiofónica a los reproches por incumplir su promesa electoral de reabrir los cines “en pocos meses” si recuperaba la Alcaldía de Lalín. “La realidad es que no hay cines en Lalín porque no son rentables, no porque no queramos que los haya”, afirma.

“Algunas partes del programa tienen más dificultad que otras y las plataformas conocidas por todos (Netflix, HBO...) están apretando mucho”, de modo que “los márgenes quedan muy justos y las salas convencionales no son rentables”, explica el regidor. En su momento mantuvo contactos con dos empresas interesadas en abrir “dos o tres salas” del Centro Comercial Pontiñas, pero se echaron atrás “cuando vieron el coste que tenía y que no ganaban dinero”. Por parte del Concello, “hicimos todas las gestiones que había que hacer para que eso fuese una realidad, pero la realidad es tozuda y no va como quisiéramos que fuese”, admite. Ante la imposibilidad de tener las salas comerciales abiertas, “porque económicamente no dan de sí”, y dado que el Concello “no puede” asumir su coste con fondos propios, Crespo dice que tuvo que tirar de “plan b”: la compra de “un magnífico proyector y una gran pantalla” para el Salón Teatro. El Concello recurrió a los fondos Next Generation –gestionados a través del plan de recuperación del Gobierno de España– para acometer la instalación digital. “Ya sé que eso no es una sala comercial, pero por lo menos podremos hacer algún ciclo de cine. Tendremos que conformarnos con menos de lo que queríamos, sí –confiesa–, pero algo es algo. Es más de lo que hicieron ellos en cuatro años”, replica a Compromiso por Lalín y PSOE. El plan que maneja la Concejalía de Cultura pasa por proyectar películas “más culturales” para poder sacar rendimiento a “una pantalla más que decente para ver un cine de una cierta calidad”. “No se puede decir al cien por cien, pero sí podemos decir que cumplimos desde el punto de vista municipal de la manera que pudimos hacerlo, toda vez que las salas no pudimos abrirlas”, reconoce. Problemas en el alumbrado del núcleo urbano El alcalde admite que se están produciendo fallos en la iluminación pública del núcleo urbano de Lalín, por los que vuelve a pedir “disculpas”. Pero señala que los fallos tienen que ver con la renovación integral del alumbrado. En el rural, aunque hay “algún fallo de reajustes, está funcionando relativamente bien”. Sin embargo, en el casco urbano “es más complejo porque es un alumbrado más plural y, aparte de las luminarias, hubo que meter trozos de cable que no estaban en buenas condiciones”, explica Crespo, que considera que son problemas normales en “un cambio tan vertigionoso e importante”. Aclara que la empresa, Acciona, está “arreglando este pequeño problema de telegestión”, por lo que los problemas todavía seguirán “al menos unos quince días más”. Espera que cuando termine el año, la nueva iluminación “esté funcionando con total normalidad en el casco y en el rural”. Filtraciones en Pintor Laxeiro y edificio Rivero José Crespo reiteró ayer que se va a arreglar el problema de las filtraciones en la calle Pintor Laxeiro, que vienen “desde hace mucho tiempo”. Reprocha al BNG que pida la remodelación integral de “una calle que falla en lo que ellos no arreglaron en la Vidal Abascal, que es lo que va por debajo de la tierra”. “Ahora toca arreglar la parte de las filtraciones”, de lo que se encargará la empresa municipal de aguas, pero más adelante se remodelarán tanto Pintor Laxeiro como otras calles, siguiendo la programación que maneja su gobierno. En cuanto a la construcción del nuevo edificio multiusos de la calle Manuel Rivero, el regidor confía en que la adjudicataria, Ogmios, inicie las obras en lo que queda de año. Lo primero será la demolición de las edificaciones existentes, señala Crespo, que admite que le hubiese gustado que “todo estuviese más adelantado”, pero que “no ha sido posible”. Base de helicópteros La corporación municipal celebró ayer un pleno extraordinario para recalificar los usos de terrenos del polígono Lalín 2000 a fin de que puedan albergar la base central de helicópteros de incendios de Galicia. Es una inversión de 3,8 millones de euros. “Si alguien piensa que eso cayó del cielo, como un pan cocido, es mentira”, sostiene Crespo, que asegura que detrás de la consecución de este proyecto para Lalín “hay muchas horas de trabajo, muchas negociaciones con los jefes de servicio, con el conselleiro e incluso con el presidente de la Xunta”. “Ni un solo proyecto de los que nos dieron no fue pedido y reivindicado”, apostilla.