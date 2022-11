La marea negra que bañó al interior

Este domingo se cumplían 20 años de una de las tragedias medioambientales más grandes de la historia reciente de Galicia; el hundimiento del Prestige y la llegada de su estéril y pegajosa marea negra. Fueron tiempos difíciles para la costa gallega, donde la inmensa mayoría de las familias vivía del mar, pero estas no fueron las únicas que sufrieron las consecuencias del fatídico naufragio. El mundo del mar funciona como una cadena, en la que el primer eslabón son los barcos, seguidos por las lonjas, y a continuación entrarían las pescaderías. Esos negocios encargados de distribuir y vender la pesca. Puede que A Estrada no tenga mar, pero sí cuenta con varios de estos establecimientos, que en su día vieron con pavor cómo tambaleaba el sustento de sus familias.

Una de ellas ya no existe, se trata de la pescadería Carbia, entre cuyos socios se encontraba José Carbia, ahora ya retirado. Él recuerda esos meses con gran pesar “estuvimos quince días sin poder trabajar, fue una pérdida para todos, porque aunque daban ayudas no eran suficientes para hacer frente a los gastos”. Jose, o Pepe para los allegados, explica “no tardaron mucho en cerrar las lonjas y prohibir la pesca, pero en algunas ocasiones nos encontramos bolas de chapapote en el pescado, por lo que no podíamos venderlo. Después la gente empezó a coger miedo, por cualquier marca oscura que viesen, te decían que era petróleo”. Haciendo memoria, Carbia señala que “fue hace mucho tiempo, pero diría que no pudimos recuperar la actividad normal hasta marzo del año siguiente”.

Del mismo modo, Roberto Chedas, de pescados Chedas, reflexiona acerca de este evento con menos pesadumbre “nos afectó durante una temporada, pero fuimos capeando como pudimos para salir adelante”. Al igual que Pepe, Roberto también recuerda encontrarse chapapote entre el pescado, y cómo su negocio tuvo que reinventarse “tiramos más de piscifactorías e importaciones, no era de la misma calidad, pero era lo que había”. Otra cosa en la que coincide con su ex compañero de gremio es en el miedo de la clientela, “por cualquier cosa te decían que traía chapapote”. Nadie sabía, verdaderamente, cuales eran las consecuencias para la salud de esos vertidos, y ante la falta de conocimiento, muchos estradenses dejaron se consumir pescado por temor.

Desde Pescadería Blanco, Carlos Blanco también aporta su testimonio acerca de lo que fueron esos primeros días de incertidumbre al ver las imágenes del petrolero a la deriva en las noticias, y de los meses que las siguieron “de la noche a la mañana no tuvimos mercancía. Las subvenciones no llegaban para hacer frente a las pérdidas, el poco pescado que había iba a precio de oro, los clientes no compraban...fue un problema muy gordo”.

Cabe mencionar la época en la que sucedieron los acontecimientos, mediados de noviembre, justo antes de la campaña más importante del año para las pescaderías; la Navidad. Por primera vez desde que estos pescaderos tienen memoria, no había marisco de las Rías para vender, pues estas fueron una de las especies más afectadas por la marea negra.

Carmen Ríos, de la pescadería Pinche, señala que “llevo trabajando en esto desde los doce años, y no recuerdo un peor momento para el sector. No era sólo el perjuicio económico, te afectaba también psicológicamente. Ir a la lonja día tras día y volverte sin nada. Ver que los recibos llegaban y no había con qué pagarlos. Muchos hicieron negocio de lo que pasó, pero para otros fueron momentos muy difíciles”.

Como conocedora del mar, Ríos supo desde el principio lo que iba a pasar “sabíamos que iban a cerrar las lonjas, las costas estaban llenas de vertido, los peces se morían, los barcos no podían salir a faenar...”. Incluso hoy, esta empresaria estradense todavía ve las consecuencias de aquella marea negra y silenciosa “en nuestras Rías hay especies que menguaron y nunca se recuperaron. La cigala, por ejemplo, la cría no volvió a ser igual”. Hoy por hoy, si en algo el sector está de acuerdo es que algo así no debería pasar, nunca más.