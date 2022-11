O pasado 24 de setembro botaba a andar na Estrada a primeira parte do ciclo de exhibición cultural “Un cómico na aldea”, ao abeiro dos fondos NextGeneration, unha iniciativa que pretende dar un impuso á dinamización da cultura nas áreas non urbanas. O Concello da Estrada fixo un balance parcial desta primeira fase de actuación rematada o 31 de outubro e o resultado non puido ser máis positivo. No programa participaron 14 artistas para un total de 21 actuacións e preto de 1.000 espectadores acumulados. Unha media de máis de corenta espectadores por función que fala, ás claras, do éxito desta iniciativa.

A partir do mes de febreiro, porase en marcha unha segunda rolda de actuacións por outras vinte parroquias estradenses, cunha programación que pretende incluír, ademais, un roteiro cinematográfico polo Pazo de Oca e un roteiro literario polo Berres dos irmáns Valladares, evento que tivo que suspenderse en outubro por mor da choiva.