A Estrada lidera la construcción y reforma mientras Agolada se atasca

A nadie se le escapa que allí donde hay oportunidades laborales, servicios para poder conciliar, buenas comunicaciones por carretera –ya sea con transporte público o con enlaces a vías de alta capacidad– e internet que permita teletrabajar, es donde se asienta y crece la población. Por eso, en las comarcas desde hace años existe una considerable migración interna hacia las dos cabeceras, Lalín y A Estrada. Y al margen de esa migración, durante décadas pervivió cierta demanda de vivienda, por aquello de tener un piso en las villas.

El año pasado, A Estrada lideró cómodamente la construcción de edificios en la zona. Los datos que acaba de publicar el IGE referidos a 2021 indican que en las comarcas se levantaron 51 edificios de nueva planta, ya fuese para uso residencial o para acoger otro tipo de actividades. Pues de ese medio centenar, 20 se localizan en el municipio estradense, por delante de los 12 de Lalín o los 5 de Cerdedo-Cotobade. Silleda contabilizó 4 edificaciones de nueva planta, mientras que Rodeiro y Dozón aportan 3 cada uno, y tanto Forcarei como Vila de Cruces contabilizaron 2. Agolada cierra la lista con ningún edificio de nueva planta, por segundo año consecutivo. Pero es el que el parón constructivo de este municipio es tal que tampoco tuvo ninguna vivienda nueva ni edificios o viviendas en reformas.

Reformas

Decíamos que los edificios de nueva planta pueden tener un uso residencial o para otras actividades. Pues bien, de los 51 edificios totales, 17 sí tienen ese uso para vivir, y los 32 restantes se refieren a equipamientos como el primer vivero de empresas de Dozón o el edificio de uso asistencial de Rodeiro, que aún está sin rematar. En relación a 2020, la cifra descendió levemente, porque en ese 2020 hubo 63 edificaciones de nueva planta.

Los edificios en rehabilitación también tienen su peso en la zona, pues se sometieron a reformas 44 durante el año pasado. La tendencia es similar a la de los de nueva planta: en A Estrada se acometieron acondicionamientos en 17 edificios, mientras que en Lalín fueron 9 y en Dozón, 6. El municipio más pequeño de Deza desplaza en el ranking a Cerdedo-Cotobade, que registró reformas en 4 edificios. Tanto en Silleda como en Vila de Cruces hubo obras en 3 edificaciones, y también en 2 de Rodeiro. Por otra parte, los 44 edificios en reformas superan por poco a los 40 de 2020.

Por lo que se refiere a las viviendas de nueva planta, el IGE contabiliza 27 en las dos comarcas. De nuevo, es A Estrada la que encabeza la lista, con 18 casas (en 2020 tenía 24), secundada por las 5 de Cerdedo-Cotobade y las 3 de Lalín. En esta ocasión, el listado es más corto, puesto que hay una vivienda nueva en Silleda y el resto de municipios no registró ningún caso. Aquí también hay un descenso en relación a 2020, cuando se registraron 31 casas de obra nueva.

Sí está bastante más parada la rehabilitación de viviendas, pues el IGE solo contabiliza dos ejemplos: uno en Cerdedo-Cotobade y otro en A Estrada. Dos hubo también en 2020: una en A Estrada y otra en Silleda.

A la hora de hablar de demoliciones, las cifras también son muy modestas, con 2 casos de derribo de edificios (en A Estrada y Vila de Cruces) y 3 de viviendas (una en Cerdedo-Cotobade y las dos restantes en A Estrada). En 2020 habían sido 4 edificios en demolición y también 3 viviendas.

Por último, más de la mitad de los concellos no registran una variación neta del parque de viviendas. ¿Qué significa esto? Pues que no tienen tirón a la hora de convertirse en el nuevo hogar de personas que desean instalarse en ese municipio o que buscan una segunda vivienda. A Estrada es el ayuntamiento que muestra el crecimiento más alto en su parque de viviendas, con 17 casos más. No es Lalín, sino Cerdedo-Cotobade, el que ocupa el segundo puesto, con 5 nuevos ejemplos, mientras que la cabecera comarcal dezana tiene una variación de 3. Por su parte, el parque de viviendas de Silleda crece en una.

Son, en total, 26 viviendas más, una cifra que se mueve en el entorno de las 28 que se contabilizaron en 2020, cuando estalló la pandemia y cuando, por cierto, la variación de Cruces era negativa, con dos viviendas menos. Pero sí queda lejos de las 45 viviendas más en total que se cifraron en 2019, el año anterior al COVID.

Más de 90 licencias

El IGE también permite consultar el número de licencias según el tipo de obra. En conjunto, el año pasado los municipios expidieron 92 licencias, mientras que en 2020 habían sido 97. De esas 92 licencias, 46 eran para construcciones de nueva planta, 45 para rehabilitación y la restante, para un derribo total, localizado en Vila de Cruces. En los 46 permisos para obra de nueva planta vuelve a destacar A Estrada, con 20 licencias, frente a las 10 de Lalín, las 5 de Cerdedo-Cotobade o las 3 que expidieron tanto Dozón como Silleda. Rodeiro y Vila de Cruces autorizaron 2 licencias de nueva planta cada uno, mientras que en Forcarei se tramitó una. Agolada no autorizó licencias en 2021, y tampoco lo hizo en 2020. De estos edificios de nueva planta solo fue precisa una demolición previa, en el municipio estradense.

En los permisos para rehabilitación continúa A Estrada a la cabeza del listado, pues aglutina 17 de esos 45 expedientes totales. El resto se reparte entre los 9 de Lalín, los 6 de Dozón, los 4 de Cerdedo-Cotobade y los 3 aprobados tanto en Rodeiro como en Silleda y Vila de Cruces. Las licencias de rehabilitación se destinaron sobre todo a edificios, con 44 casos, frente a solo una de reforma en un local, ubicado en Rodeiro. Para acometer esas reformas, fue preciso acometer una demolición previa en 10 obras, mientras que en las 34 restantes no era necesario un derribo de lo que había sido construido con anterioridad.

Desciende el precio de la vivienda

El informe mensual del portal inmobiliario Idealista indica que en octubre descendió el precio de la vivienda tanto en A Estrada como en Lalín y Silleda, aunque en el caso estradense los datos son mejores que en octubre del año pasado. Así, en la capital de Tabeirós el precio por metro cuadrado (m2) está en octubre en los 772 euros, mientras que en septiembre marcaba 786 y en julio, tres meses atrás, 788. Eso sí, la variación interanual es positiva, porque en octubre de 2021 el precio de un piso o casa en A Estrada estaba en los 765 euros/m2. Ahora cuestan siete euros más por metro. De todas formas, esos 772 euros quedan lejos del máximo histórico de los 1.069 euros que registró en noviembre de 2015.

En Deza su capital, Lalín, marcó en octubre un precio por m2 de 710 euros, también por debajo de los 758 de septiembre y los 787 de julio. Pero es que en octubre del año pasado estaba en 762 euros, es decir 52 euros/m2 más que ahora. Hubo meses en que comprar un piso en Lalín suponía pagar casi el doble por metro cuadrado: en diciembre de 2011, valía nada menos que 1.388 euros.

Los precios de la vivienda han sufrido variaciones bastante menos bruscas en Silleda. Según este portal inmobiliario, en octubre el valor medio por metro cuadrado era de 573 euros, solo uno por debajo de los 574 de septiembre, pero también menos que los 592 de julio y los 630 que tenía de media en octubre del año pasado. Son, ahora, 47 euros menos que hace un año. Decimos que son variaciones menos bruscas porque su máximo histórico no se acerca a los 1.000 euros: está en 798, en abril de 2018.