Ellas marcan la ruta de la igualdad

“Una vez fuimos en al autobús a Madrid, yo conducía y mi jefe iba al lado. El bus aún tenía la matrícula provincial, así que muchos al vernos decían mira, ahí van un padre con su hija al volante, y vienen desde Galicia”. Es la anécdota que cuenta Lola Sánchez, taxista de Carbia, para resumir cómo hace 20 años ver a una mujer al volante de un bus, un camión o un taxi era raro y despertaba comentarios paternalistas, cuando no sexistas.

Hoy, las tornas han cambiado y en Deza tenemos y tuvimos mujeres taxistas, pero también soldadoras, alcaldesas o científicas... La valía ha logrado imponerse por fin al género. Por lo que respecta al transporte de viajeros, Cruces lleva muchos años de adelanto en esto de la igualdad. Según los datos del IGE de 2021, este municipio tiene 16 licencias de taxi. Pues bien, cinco de ellas están a nombre de otras tantas mujeres. Algunas heredaron la licencia de su progenitor y otras la compraron porque vieron en ella una oportunidad profesional. Estas mujeres llevan más de 15 años prestando servicio, y no cabe duda de que han allanado el camino al resto de féminas que quieren dejar claro que no hay profesiones solo para hombres.

Ana Cea Torres comenzó como taxista hace 17 años, al jubilarse su padre, con licencia de taxi en el casco urbano. Desde los 34 años hasta hoy, “nunca tuve que escuchar un comentario machista por conducir un taxi, creo que lo de mujer al volante peligro constante ya quedó en otra generación. Pero también es verdad que hay clientes que prefieren que los acompañe una mujer taxista al médico, y no un hombre”, reflexiona. Buena parte de su clientela son personas mayores, sí, pero también la propia residencia de ancianos de Cruces, que la llama tanto a la hora de trasladar a algún interno para que pase el día en su vivienda familiar como, cuando estalló el COVID, “para recoger desinfectantes, equipos de protección y otro material sanitario” en Santiago. Ana Cea y su marido, también taxista, tienen otro nicho de mercado: los servicios nocturnos para llevar y recoger a jóvenes que quieren salir por la noche en los concellos vecinos de Melide, Lalín o Touro y prefieren no coger el coche. El de 7 plazas de Cea es ideal para el traslado de pequeñas pandillas.

"El tópico de mujer al volante, peligro constante, ya quedó en otra generación"

Esta conductora no se plantea tener otro trabajo al margen del taxi. “No me da tiempo a compaginarlo”. Sin embargo, el taxi es el trabajo que da a Lola Sánchez Barral la libertad que necesita para atender a su familia. Y a su familia, sobre todo a su madre, es a quien le debe el arrojo y la decisión para con 12 años manejar el tractor y la segadora. No en vano “mi madre fue la primera tractorista de la provincia, hace 50 años”.

Lola le fue a la zaga a su progenitora: con 15 años manejaba el tractor con remolque, a fuerza de prácticas en una finca para, de paso, cerrar los agujeros de los topos, recuerda con mucha gracia. Con 16 años se sacó el carné de moto, con 18, el de coche y moto grande, con 20 el de camión y con 21, el de tráiler (para el que precisó solo dos prácticas), y el de autobús.

"Mi madre, hace 50 años, fue la primera tractorista de toda la provincia"

Fue a los 21 cuando empezó a buscar trabajo como conductora profesional, pero o se topaba con risitas fuera de lugar o con trabas para contratarla. Sí, por ser mujer, y quizá también porque al ser tan joven carecía de experiencia. Hasta que en Autocares Lázara apostaron por ella, y aquí trabajó durante 5 años, primero cubriendo rutas escolares (en ese momento ella también cuidaba a una persona mayor) y después al volante de excursiones y recorridos más largos, como Andorra o Madrid. Lola recuerda el enorme apoyo que tuvo siempre de sus compañeros y, sobre todo a uno ya fallecido “que le cerró la boca a muchos que me cuestionaban por ser mujer”.

Gatos y material de obra

Añade que “llevo 23 años al volante de bus o taxi y nunca tuve un accidente”, relata. Compró la licencia del taxi de Carbia animada por sus hermanos, y cuando estaba soltera. No se arrepiente, pero también deja claro que “tiene que gustarte el trabajo, sin mirar lo que ganas o dejas de ganar”, porque al final de mes el taxi supone unos gastos de 1.200 euros, entre combustible, cuotas de autónomos, asesorías...

Los y las taxistas, cada cierto tiempo, deben cambiar el vehículo. Lola Sánchez está estrenando el cuarto, y el coche le permite atender todas las necesidades de sus tres hijos (el más joven, con una discapacidad). Por el momento, ninguno de ellos está interesado en tomar el relevo, en un futuro, “por el estrés con que me ven a veces”.

Decíamos que los taxistas tienen como clientes a personas mayores y jóvenes, pero a veces “también nos encargamos de hacer la compra”, lo que supone adelantar el dinero y, en contadas ocasiones, correr el riesgo de no recuperarlo, como le ocurrió a esta taxista de Carbia. Pero en sus transportes también figuran portes de ladrillo y cemento o incluso un traslado de gatos (con su dueño) hasta Bilbao.

Las dificultades para conciliar

Y ahora surge la pregunta del millón, tan habitual en estos tiempos de crisis. ¿Han subido las tarifas? Ana Cea apunta que meses atrás hubo que hacer un reajuste, de modo que los portes a Santiago, por ejemplo, pasaron de costar 45 euros a 50. “El gasóleo sigue subiendo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra clientela, gente jubilada sobre todo, tiene una pensión muy baja”.

Precisamente, porque la clientela de estas taxistas “es fija”, la subida fue mínima, apunta Cruz Fernández Torres que, como su prima Ana Cea, tiene su parada en el casco urbano. Cruz tiene 53 años y lleva la mitad de su vida, en torno a 25, como taxista, por el mismo motivo que Ana: la jubilación de su padre. Combina el transporte de viajeros con la atención del supermercado. “Tengo la parada delante de casa, así que lo normal es que vengan siempre los mismos clientes y, de paso que vienen a comprar, ya solicitan un porte”. Como en el caso de sus compañeras, los traslados son sobre todo dentro del municipio, así como a Santiago o a Pontevedra,ya sea por cuestiones sanitarias o administrativas. “De hecho, en las últimas semanas tenemos bastantes clientes que tienen que ir a la Cidade da Cultura a ponerse la vacuna” de refuerzo del coronavirus, explica. En su familia también hay dos licencias de taxi, pues su marido compró la autorización que tenía otra persona que se jubilaba.

"Hubo que subir un poco, muy poco, las tarifas de los portes, por el encarecimiento del gasóleo"

A diferencia de su prima Ana Cea, esta pareja no cubre servicios nocturnos, y el motivo es la dificultad para conciliar el trabajo con el horario del supermercado. “Mi padre sí hacía servicios por la noche, pero nosotros solo cubrimos urgencias. Yo, por el día, tengo que trabajar 12 horas en el supermercado”, en el que también cuenta con su hija que, quién sabe, podría tomar en un futuro el relevo al volante del taxi.

Estudiar y trabajar a la vez

El de Inma González Campos también fue un caso de relevo generacional. Comenzó trabajando con su padre, cuando había dos licencias en la familia, y a día de hoy ya lleva 18 años como taxista, de los que los 8 últimos ya es como la única de la casa, ya que el otro permiso se vendió al jubilarse su progenitor. Esta vecina de Besexos, como Cruz Fernández, nunca tuvo que oír comentarios machistas sobre su profesión. “Al contrario, hasta he tenido clientes que alabaron mi modo de conducir. Debo de ser una de las personas que más despacio maneja el coche. Me gusta respetar e ir con calma”, apunta. Cruces, como cualquier concello del interior gallego, acusa una progresiva pérdida de población. Así que no es difícil deducir que al sector del taxi también le afecta el envejecimiento de los vecinos. “A mí me ha bajado mucho el trabajo, porque ha fallecido mucha gente mayor, explica Inma. Por eso, coincide con Ana Cea en que “somos demasiados taxistas para la población que hay ahora mismo”, de 5.097 habitantes. Cea es más tajante y apunta que “si hubiese un reajuste, sobramos la mitad”.

Más licencias que en Silleda y A Estrada

La ratio de taxis por número de habitantes viene marcada por la Ley 4/2013, de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia. Establece que los concellos de 20.000 habitantes o menos pueden tener una taxi por cada 1.100 habitantes, y debe haber al menos dos licencias. La desproporción que tiene Cruces es tal que se mueve en licencias similares a las de Silleda y A Estrada, con 15 permisos cada uno, a pesar de que Silleda roza los 9.000 vecinos (casi el doble de Cruces) y A Estrada tiene 20.261, es decir, cuatro veces más que Cruces.

"Si tienes hijos, una hipoteca y las letras del coche, el sueldo no da para lujos"

Ante el descenso de trabajo, una puede pensar en cambiar de profesión. Pero no es tan fácil en estos tiempos de crisis económica. Inma González, en otras ocasiones, estuvo en dos trabajos a la vez, “pero prefiero tener uno y atenderlo bien”. Ahora mismo compagina el servicio de taxi con las prácticas de un ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes, que cursó a distancia en el IES San Clemente, de Santiago. Confiesa que es muy estresante estudiar y trabajar a la vez, “porque quitas muchas horas de sueño, y a veces también pierdes de trabajar por tener algo” alternativo al servicio de transporte que presta. Pero también es verdad que en la empresa de Lalín donde realiza sus prácticas “no tengo problemas si preciso horas”, y el hecho de haber cursado a distancia le permite adecuar su ritmo de estudio a los portes que tenga que hacer en el taxi.

Paradójicamente, Inma comenzó a trabajar como taxista muy joven, con poco más de 20 años, y eso sorprendía a muchos clientes. Hoy estudia a distancia, y podríamos pensar que pueden sorprenderse sus compañeros que están en la veintena. Pues no. “En clases a distancia puedes encontrar a varios rangos de edad, desde jóvenes de 20 años hasta compañeros que rebasan los 50”, explica. Solo los exámenes son presenciales, así como la entrega de ejercicios que puntúan, y a su disposición tiene un foro en Internet con el que resolver dudas sobre la formación del ciclo.

Puede que el futuro de Inma esté en otro sector diferente al del transporte de viajeros. Pero por el momento, “acabo de cambiar de coche, siguiendo lo que nos marca la ley a los taxistas, y no me puedo permitir dejar el trabajo”. Coincide con sus compañeras en que los ingresos, al final de mes, no son como para dar saltos de alegría. “Si tengo hijos, una hipoteca y pagar el coche, está claro que el sueldo no da para grandes lujos”, recalca.

Más de 20 años como taxista de rehabilitación

Ayer Esther Pintor Tojo no pudo acudir a sacarse la foto de grupo con sus cuatro compañeras de profesión por motivos de salud. Esta vecina de Salgueiros es la más longeva de las cinco al volante de un taxi, pues comenzó con 31 años, y desde entonces han pasado otros 32. Comenzó en el sector “porque la licencia había sido de mi suegro, después pasó a nombre de mi esposo y al fallecer éste, el Concello me la pasó a mí”. De esos 32 años como taxista, nada menos que 24 fueron como conductora para la mutua Fremap, transportando personas que tenían que realizar rehabilitación. Por eso, los transportes de viajeros de Esther Pintor nunca se ciñeron a viajes dentro del municipio cruceño.

Otros casos en Camanzo y Piloño

Recuerda que cuando comenzó a trabajar como taxista, había otra mujer “en Melide, que hacía también traslados al hospital de Santiago para personas que precisaban sesiones de diálisis. Ahora, ya somos más”. Y de paso, deja claro que Cruces, como decíamos, fue pionera, pues bastantes años atrás ya trabajaron como taxistas una vecina de Camanzo y otra de Piloño. Al valorar estos 30 años al volante, Esther explica que “nunca tuve problemas y la verdad es que estaba muy contenta trabajando para la mutua, porque nunca realizas un traslado solo con un cliente”, ya que la mutua le marcaba rutas para recoger a cuatro personas y llevarlas a sus centros de rehabilitación.

Por aquel entonces, Fremap contaba con ocho taxistas, para cubrir otras tantas zonas. Ahora este servicio ha cambiado y funciona por subcontratas. Reconoce, como indicaba Inma González, que el trabajo como taxista ha perdido clientela, por el descenso de población que padece el municipio, pero también por una cultura que, a nivel global, ha primado el transporte en turismo propio sobre el viaje en taxi o en transporte público.