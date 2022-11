El IES Losada Diéguez gana un premio internacional por un trabajo audiovisual

Fue un momento emocionante para los tres. El profesor Emilio Villanueva López y las alumnas Lara Rey e Iria Pérez subieron al escenario del Teatro Lope de Vega para recibir el premio que reconocía su proyecto audiovisual como uno de los ganadores del Festival Escolar y Universitario de las Artes Audiovisuales, un concurso al que se presentaron más de mil vídeos llegados de todas partes del mundo. Entre la treintena de los premios repartidos ayer se encontraba el que reconoce el trabajo realizado por las alumnas de segundo de la ESO del IES Antón Losada Diéguez, dentro de la categoría de reportaje. Su vídeo lleva por título “As tics con xeito: contrasinais” y busca concienciar a los más jóvenes de la importancia de tener contraseñas seguras, dando consejos para conseguirlo que nadie pueda acceder a sus datos.

Este proyecto surgió de la propuesta presentada por el profesor a dos alumnas que habían realizado grandes trabajos audiovisuales con anterioridad. La idea era que formarsen tándem, creando un vídeo que presentar al concurso escolar Olloboi. Por este certamen gallego pasó de refilón pero Villanueva, convencido de la calidad del trabajo realizado por sus alumnas, lo presentó de este festival internacional, en el que terminaron llevándose el primer premio en su categoría.

“Hicieron un vídeo espectacular, mucho mejor de lo que me habría imaginado”, admite Villanueva. “Hicieron todas las tomas en un solo fin de semana. El viernes tuvimos una reunión en el recreo para marcar algunas directrices y el lunes ya vinieron con un montón de tomas para montar. Ellas lo hicieron solas y lo que me trajeron tenía mucha calidad, no desperdiciamos nada. Los encuadres estaban bien escogidos, estaba bien actuado, jugaron con la luz y con la imagen... incluso crearon una secuencia nueva con nueve planos muy bien escogidos. El producto final creo que está muy bien de principio a fin. Tiene mucho nivel y más teniendo en cuenta que lo hicieron dos alumnas de la ESO”.

Villanueva defendió este tipo de trabajos como una forma de que los alumnos puedan descubrir facetas nuevas. En este caso, Iria y Lara se dieron cuenta de que les gustaba el mundo audiovisual. “Muchas veces se trata de descubiri un nuevo hobby, un talento que no sabías que tenías o incluso una vocación para el futuro. Nunca se sabe. Lo que está claro es que no es fácil hacer muchas de las cosas que ellas hicieron sin que nadie se lo esplicase antes”.

El vído ganador “As tics con xeito: contrasinais” apuesta por plantear un tema importante desde una perspectiva lúdica y de una forma ágil y amena. Iria y Lara hacen de directoras y protagonistas, dando consejos sobre cómo usar las contraseñas y su importancia. Para finalizar, plantearon una parte de tomas falsas.