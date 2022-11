Una biblioteca con mucho cuento

La biblioteca municipal de A Estrada, al igual que todo lo demás, tuvo que sufrir durante dos años el encapsulamiento del tiempo producido por el COVID y la pandemia, sin más actividades que las consultas, el estudio o el trabajo en sus salas, siempre con distancia de seguridad y mascarilla.

Ahora que esa época de test de antígenos y gel hidroalcohólico parece haberse quedado en un mal sueño, llega el momento de que la Casa das Letras vuelva a echar a andar los diversos proyectos de dinamización que en su día se quedaron en “stand by”. Dos de ellos se estrenaban ayer por la mañana; las sesiones de cuentacuentos y el club de lectura, ambos totalmente gratuitos, y celebrados mensualmente.

El primero llevaba anunciado desde hace un par de semanas en las redes sociales de la institución. El aforo estaba limitado a diez niños y niñas, si bien el personal de la biblioteca no descarta ampliar este límite o doblar las sesiones en caso de que la demanda fuese abrumadoramente superior a la oferta. Por lo de ahora, ese no es el caso. No obstante, el viernes de la semana pasada terminaban de cubrirse las plazas, completando el aforo para esta primera sesión, celebrada ayer a las 10.00 horas y en la que se dramatizó la obra ¡Cómo mola tu escoba! de Julia Donaldson e Axel Scheffler y en la que vistieron sombreros de bruja e pudieron dibujar y decorar su propia varita mágica.

La encargada de organizar la iniciativa es Neves Soutelo, quién también se ha puesto al frente de la organización del club de lectura. Es ella quien escoge las historias y las dramatiza para conseguir enganchar a este jovencísimo público a la lectura. Tan joven que el rango de edad para participar es de 3 a seis años.

En cuanto al segundo proyecto de dinamización, el club de lectura, ayer se celebró la primera toma de contacto, entre los temas que abordaron se habló del funcionamiento de las sesiones venideras, así como la frecuencia de estas; una vez al mes, con fechas por determinar. También se fijó el primer título que se discutirá en el grupo el próximo mes, Apegos feroces, de Vivian Gornik. En relación a esto, según adelantaba el personal de la biblioteca, las lecturas consistirán en libros que o figuran en el catálogo de la propia biblioteca, o en el de la Biblioteca de Galicia, donde existe un fondo con numerosos ejemplares destinados específicamente al uso para clubs de lectura. El número de participantes de esta iniciativa es, por el momento, 25. Para mejor funcionamiento a nivel organizativo, se cerró la inscripción en esta cifra dejando a algunos interesados fuera. Soutelo sugiere contactar al 613071166 por whatsapp para ser notificado en caso de que se produzca alguna baja.

Por otra parte, cabe destacar la reciente incorporación de nuevos ejemplares a las estanterías de la biblioteca estradense, una amplia tanda de títulos de reciente publicación, que llegan como una bocanada de aire fresco para los socios, que llevaban sin recibir actualizaciones desde hace ya una larga temporada, ante la falta de un bibliotecario en título que realizase los pedidos. Las novedades se encuentran expuestas sobre una mesa a la entrada del edificio, esperando a que los usuarios ávidos de lectura se paseen por sus páginas.