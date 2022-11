A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade organiza este luns, día 14, un encontro de empresas no Polo de Emprendemento Pontevedra Norte e Rías Baixas, que ten a súa sede en Silleda. O evento está aberto á participación de empresas tractoras e asociacións de empresarios da zona, que contribuirán á posta en común de retos e necesidades.

Por parte de dita consellería acudirá a directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao. O goberno autonómico anima ás empresas xa consolidadas na provincia a acudir a este encontro para compartir as súas experiencias e aportar ideas para identificar necesidades non cubertas que se poidan converter, nun futuro, en negocios viables promovidos por persoas emprendedoras a través deste polo de emprendemento e coa colaboración da Fundación Roberto Rivas.

A xornada, ademais, afondará nas necesidades de formación que precisan as empresas da contorna, para poder dar resposta axeitada a través tamén do programa de cualificación ofertado polo Polo. A sesión será de 9.30 a 13.00 horas no local de La Moda Rural Lab. As inscripcións son gratis. e poden formalizarse na web da Rede de Polos de Emprendemento.