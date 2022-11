Otero confía en sus ediles y anuncia un “gran acto de partido” en diciembre

El líder del PP de Cruces y exalcalde, Jesús Otero, da por hecho que los concejales Manuel Souto y Diego Pallares no van a montar una lista independiente y que volverán a formar parte de su candidatura en los comicios de 2023. Al menos, así se lo ha confirmado, al parecer, Diego Pallares, a quien le preguntó hace un par de semanas. “Me dijo que irá en mi lista, a no ser por motivos de trabajo, porque si se jubila su padre tendrá más carga laboral”, explica Otero. Lo que no aclaró el exregidor es si también habló con Souto sobre si continuará como uno de los hombres fuertes del PP. Manuel Souto lleva como concejal desde el año 2001, y en este mandato en la oposición es uno de los portavoces del partido, junto al propio Otero.

Ayer, Otero indicaba a esta Redacción que los dos concejales habían contactado con él para desmentir esos presuntos contactos para armar una lista independiente. “Souto y Pallares comen a menudo juntos”, esgrime. También habló con su exsecretario, José Ramón Otero, que precisamente dejó de ser secretario local del PP cuando abrió un pleito contra el Concello, en 2018, para reclamar que se le reconociese como personal fijo. Sobre la confección de la lista del PP, Jesús Otero ataja con un “la daré a conocer cuando estemos todos”, dado que todavía queda margen de tiempo. Añade que “la responsabilidad de confeccionar la lista es mía. Todos suman, con dividir no se hace nada”. Por de pronto, los populares trabajan en un “gran acto de partido” que tendrá lugar en las primeras semanas de diciembre y al que esperan que acudan unas 300 personas. Será, explica, un evento similar al que organizó el PP de Lalín el pasado domingo. Votaciones diferentes Al ser preguntado por qué los cinco concejales del PP votaron de forma diferente en el pleno de la semana pasada, Otero le resta importancia y dice que “habíamos acordado antes del pleno que cada uno iba a votar según su conciencia. Sabíamos que el BNG y el PSOE iban a votar en contra, y me dijeron que si yo tenía más información como para votar en contra, que lo entendían”. Como en Vila de Cruces hay un gobierno en minoría, siempre hay que hacer más matemáticas que en otros concellos con mayoría absoluta. Así es que hubo 6 votos en contra (con los dos 1 mayores del PP), las tres abstenciones de Manuel Souto, José González y Diego Pallares, y los tres votos a favor de Xuntos. Si las tres abstenciones del PP fuesen a favor, el suplemento para pagar facturas habría salido adelante gracias al voto de calidad del alcalde.