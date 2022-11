O falso busto do Matemático Rodríguez en Bermés

Bermés honra ao seu veciño máis ilustre cunha imaxe equivocada. O busto que preside o campo da festa da parroquia non retrata realmente a Pedro José Rodríguez González (Bermés, 1770-Santiago de Compostela, 1824), senón a un médico co que comparte páxina na Gran Enciclopedia Gallega. Así é que Daniel González Alén, coñecedor do asunto desde hai anos, vén de remitir ao Concello de Lalín unha proposta para sustituir o busto.

Ao cronista oficial chegoulle a petición doutro nativo da parroquia, “o amigo e colega Armando Vázquez, que do célebre matemático e fillo ilustre de Lalín e da súa parroquia de Bermés, é quen mais sabe e ten escrito”. Do erro tamén da conta Carme Villanueva, profesora do Val Miñor que anda a rematar unha ampla biografía do Matemático: “O que aparece representado no busto non é Rodríguez, senón un médico que, por erro, puxeron na Gran Enciclopedia Gallega e aquí copiaron sen rigor”. Ata os veciños máis ocorrentes da parroquia teñen opinión ao respecto: “Parécese máis a José Faílde, o que se fixera famoso no concurso do Semáforo da TVE xunto a Cañita Brava, que ao Matemático Rodríguez”, dinos, medio en serio medio en broma, un informante que prefire quedar no anonimato.

En novembro de 1989 inaugurouse en Bermés o parque dedicado a José Rodríguez González, no se que instalaron varias pezas de pedra gra e metal, a xeito de monumento. O conxunto escultórico está presidido por un busto de granito, obra do dezao Félix Gil, que non se corresponde coa figura do ilustre lalinense. Disque se tomou coma modelo para o busto unha fotografía que figura na Gran Enciclopedia Gallega, na mesma páxina que a entrada referida ao Matemático de Bermés e que, ao parecer, corresponde a un médico de Santiago ou de Betanzos co mesmo nome e apelidos, apunta González Alén. “É mais –engade–, en vida de Rodríguez, aínda non se facían fotos e os rostros que son coñecidos, son de pinturas e debuxos daquelas épocas xa distantes”.

Relevo no Paraninfo da USC

“Non tendo coñecemento da existencia dun retrato do célebre matemático, fomos deixando pasar o asunto ata que, non hai moito tempo, se localizou un relevo coa imaxe de José Rodríguez González no Paraninfo da Universidade de Santiago (USC)”, relata Alén. Segundo varios investigadores, a xulgar polo aspecto e a vestimenta, este retrato si se corresponde ao célebre científico que viviu entre os séculos XVIII e XIX. Pasados máis de trinta anos, coida que é preciso emendar o erro e cambiar o busto.

Polo tanto, o cronista oficial de Lalín propón facer un novo busto, quizais por parte do mesmo artista canteiro a quen se encargou o anterior, co modelo referido da USC, para colocalo no sitio do actual. Tamén considera conveniente a elaboración dun panel informativo a situar na rúa de Lalín que leva o seu nome, no arranque da mesma, onda a Praza da Torre, semellante aos que se instalaron diante dos monumentos do aviador Joaquín Loriga e do científico Ramón María Aller Ulloa, cunha “breve biografía dando razón deste personaxe senlleiro”.