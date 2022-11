Coma se o chan da alameda de tódolos estradenses fose un lenzo particular, o vandalismo quixo facer unha desafortunada declaración de amor. A última praza do parque apareceu onte cunha pintada de gran tamaño na que a cor negra destaca sobre a brancura do formigón. Aínda que aparentemente namorado, autor está afastado da arte urbana e a súa obra estraga un espazo común. Dun tempo a esta parte pintadas similares, máis pequenas, afean estas prazas.