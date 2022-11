El BNG de Lalín niega que la supresión del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) suponga este año que los lalinenses vayan a ahorrar un millón de euros. Según la formación de Francisco Vilariño, esta aseveración carece de fundamento y para el edil solo se trata de unas conclusiones lanzadas desde la “prepotencia y la falta de ética total”.

Vilariño explica que los datos de la liquidación presupuestaria del año pasado determinan que los ingresos por este concepto ascendieron a 162.043 euros. Pero además, añade, que como manifestó en sede plenaria con motivo de la modificación de esta ordenanza, “esta supresión es evidente que a quien más beneficia es a las grandes empresas que ven como no tienen que pagar nada por hacer sus trabajos, frente al resto de vecinos que son tratados igual que las anteriores”. Y, al mismo tiempo, señala que debido al aumento desorbitado de precios, la construcción de vivienda unifamiliar “está en límites muy bajos y que por lo tanto, la supresión de este impuesto a quien beneficia fundamentalmente es a quienes más tienen”.

Por otra parte, los nacionalistas también se refieren al balance ofrecido días atrás por el concejal de Agricultura, Avelino Souto, sobre en balance de concesión de licencias a explotaciones ganaderas. Recuerdan que el representante del grupo de gobierno aseguró que las inversiones realizadas hasta la fecha en estas instalaciones ascendían a 3,6 millones de euros, con el consiguiente ahorro en el ICIO de 200.000 euros. En esta línea recuerda que solo tomando como referencia el tipo impositivo, del 3%, el resultado serían 108.000 euros; es decir, “casi la mitad de lo anunciado por el gobierno”.

Menos licencias

Vilariño, tras revisar las actas de la junta de gobierno local del presente año, detecta solamente 8 acuerdos de concesión de licencias para construcción o ampliación de granjas en las que el solicitante sí se benefició de la supresión del citado tributo. Sí existen más, indica, pero son peticiones anteriores a 2022, que por tanto sí tributan y así aparece reflejado en los acuerdos. “Parece que el gobierno sí computó estos acuerdos para anunciar 17 licencias, pero no tuvo en cuenta que, en estos casos, sí se pagó el ICIO”. Por último, asegura que la inversión acumulada por los proyectos de las 8 autorizaciones está por debajo de los 2,1 millones y, en consecuencia, lo que dejó el Concello de recaudar fueron 63.000 euros y no 200.000.