Por más que lea sobre ellos, nunca llego a un entendimiento claro sobre qué son los agujeros negros. Sin embargo, con permiso de quienes han dedicado sus esfuerzos a explicarnos este misterio del universo, mi cabeza fantasea con la idea de que hace casi un año me caí en uno de ellos. Una bonita mañana en la que noviembre deshojaba sus últimos días, la tierra pareció abrirse bajo mis pies y una fuerza arrolladora me engulló. Me quedé allí más tiempo del que quisiera. Mucho más. Créanme si les digo que –fiel a la definición de los físicos y con la licencia que, metafóricamente hablando, me permito– ni siquiera la luz puede escapar de él. La fuerza de su campo gravitatorio se lo traga todo, por mucho que una busque cerillas en los bolsillos de su alma para intentar rasgar la oscuridad.

Cuando se combina ansiedad y depresión, el cóctel puede dejarte totalmente fuera de servicio. Y también de control. Eso fue exactamente lo que me sucedió hace un año. Las primeras semanas fueron tan sumamente oscuras que ese “horizonte de sucesos” del que hablan los físicos, esa frontera espacio-tiempo, se levantó ante mí como un muro infranqueable que me separó de todo lo que se quedó al otro lado, incluido lo que más quiero en esa mínima parcela de universo que creo mía. Me quedé completamente sola y, lo peor de todo, sin fuerza ni ganas de pelear para escapar de esa oscuridad.

Es evidente que la física no es lo mío, ni lo pretendo. Pero pensar en lo que podría haber dentro de un agujero negro me sirve para entender y explicar qué se siente cuando uno cae en un trastorno psiquiátrico tan común como el que me tocó padecer. Los días pasan a ser iguales. Las noches son campo abonado para las pesadillas más atroces y te haces totalmente impermeable a todo lo bueno que hay en tu vida, a esa belleza de las cosas y momentos de lo cotidiano. No quieres que nada irrumpa en tu agujero. No dejas que pase la luz. Construyes un hueco a tu medida en la inmensidad de esa triste oscuridad, sin permitir que lleguen las voces de quienes te llaman al otro lado de la frontera. De hecho, desearías que se callasen todos; que se fuesen y dejasen de intentar sacarte del hoyo. Sencillamente porque no tienen fuerza para hacerlo, ni siquiera para comprenderte. Solo de ti depende buscar a tientas la salida o, lo que viene a ser lo mismo, hallar esa inmensa fuerza que hace falta para pedir ayuda.

Tabú

Avanzar por la calle como un zombi con el primer chándal que te regaló el armario hace que no pares de responder a preguntas incómodas. ¿Que por qué no estás trabajando? Los primeros días mientes, aunque sólo sea porque no eres capaz de dar explicaciones a algo que ni tú misma entiendes. Después la mentira empieza a parecerse un poco más a la verdad y, al final, acabas soltándolo todo a la primera de cambio para que dejen de preguntar. Hablar de algo que te duele o de un padecimiento que se aprecia a simple vista es fácil. Por desgracia, todavía quedan muchos tabúes, atrancos y prejuicios para hablar abiertamente y con soltura de los males del alma.

Hasta qué punto ninguneamos la salud mental. Le aplicamos capas y capas de vendas tejidas con eufemismos y excusas, cuando cualquiera sabe que una herida, si queremos que no se infecte, tiene que estar seca y ventilada.

Las consultas por este tipo de trastornos han crecido en A Estrada un 25%, según los datos que maneja el servicio de Atención Primaria que dirige Juan Sánchez Castro. Y poco me parece. La pandemia está pasando la factura que prometía a nivel psicológico, pero estoy convencida de que, como sucede con la luz o el gas, también este recibo será pronto tan abultado que obligará a tomar medidas que llevan años evitándose en materia de gestión sanitaria.

Esperas que desesperan

Reconozco que yo he sido una afortunada. Desde aquella mañana en que me tragó la oscuridad pasó un mes hasta que tuve una consulta con un psiquiatra. Fue fruto de una carambola, pura suerte, porque las citas con estos especialistas no suelen ser tan rápidas, ni en la sanidad pública ni en la privada. En esa primera visita a Conxo –sí, sí, a ese topónimo compostelano que la incultura popular sigue asociando a la intimidante locura– pedí que a la medicación pautada se sumase el apoyo de un psicólogo. Necesitaba hablar, me urgía entender pero, sobre todo, ser comprendida. Me dijeron que sería conveniente, pero también me advirtieron de que no sería rápido. No conocí a Juan, mi psicólogo, hasta bien pasados los cuatro meses. Y fue ahí cuando, alentada por las voces de mi familia al otro lado, me puse de pie en el agujero y dejé que, aunque fuese de forma muy tenue y lejana, entrase algo de luz.

A raíz de la estadística aportada por Sánchez sobre el aumento de las consultas por cuestiones psiquiátricas llegué a la presidenta de la Fundación Salma, Ana González. Qué fuerza tiene esta gente y qué sola está. Sus peticiones parecen tan justificadas y tan básicas que se me escapa por qué no se permite que su voz se deje escuchar. Debería tener hasta eco.

Datos para la reflexión

Ojo al dato. Según el Informe sobre o Estado da Saúde Mental en Galicia 2022, elaborado por la Fundación Salma en base a datos oficiales, el 23% de la población gallega padece algún problema crónico diagnosticado relacionado con la salud mental –un 75% superior a la media estatal–; el porcentaje de la población con depresión crónica es el doble de la media estatal y el consumo de antidepresivos y estimulantes es aquí un 71% superior, siendo Galicia la segunda comunidad con mayor índice de suicidios. Sin embargo, el mismo informe recoge que los problemas de salud mental no están incluidos en el Sistema de Vixilancia de Enfermidades crónicas de Galicia y que la ratio de profesionales dedicados al trabajo social y a la terapia ocupacional es, en Galicia, un 11% inferior a la media estatal. Este negro panorama se daba ya antes de la pandemia, de manera que todo hace esperar que la situación no haya hecho más que empeorar.

Pero, ¿qué más necesitan quienes tienen la sartén por el mango para hacer algo de una vez por todas? Cuando alguien grita socorro porque está fallando algo en su cabeza es que hace ya mucho tiempo que sufre en el silencio de su intimidad. Ya no puede esperar más. Habrá que recortar por donde se pueda, pero esa persona tiene que ser atendida por especialistas de forma inmediata. No puede ser que nos conformemos con que se le recete un ansiolítico en cero coma para que se calme o un antidepresivo para que vea su día a día un poco más rosa. El compás de espera en términos de salud mental sólo concede tiempo a la oscuridad para taparlo todo. ¿Cuántas veces puedes pensar en rendirte mientras aguardas que alguien te saque de tu agujero? Muchas.

Como dice Ana González, no podemos conminar a la gente a que pida ayuda ante un problema psiquiátrico si luego no encuentra nadie que responda al otro lado. No podemos pedir a la gente que salte sin red. Necesitamos prevención. Pongamos también en salud mental la venda antes que la herida, porque el daño está ya ahí, aunque aún no haya aflorado la sangre.

Casi un año después, no siento pudor alguno a la hora de hablar de lo que me sucedió. Nadie tiene que sentir vergüenza. Nadie elige estar mal. El agujero negro está en quienes juzgan sin conocer, que no dejan pasar la luz para entender. Así que, si usted también está en ese alto porcentaje de personas que padecen, no sienta vergüenza y pida ayuda. Hable de ello. Quizás así la salud mental deje de ser la hermana fea de la sanidad, esa a la que todos dicen tener en cuenta, pero que nadie ve. Esa a la que, cuando suena la pegadiza música de los presupuestos, se queda plantada esperando a que la saquen a bailar. Bailemos. Aunque sea solos. Y que los necios nos llamen locos.