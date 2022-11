Cuando A Estrada sale a bailar

“Es horrible estar en una grada y escuchar a un padre decir que un niño es malísimo o que el portero no para una. Como madre, resulta muy feo estar oyendo a alguien decir que tu hijo es malo y que no debería estar en el campo. Eso aquí no existe. Esto una competición sana, en la que solo importan la música y el baile”. La madre que hace esta reflexión estuvo muchas veces sentada en las gradas viendo jugar a su hijo mayor al fútbol. Fue el propio niño el que un día decidió que prefería dedicar su tiempo libre al baile. Sus padres son plenamente conscientes de que lo que importa es que sus hijos practiquen deporte, pero ahora esta madre está encantada de ver ahora cómo su hijo suda la camiseta con esfuerzo e ilusión a partes iguales y en un ambiente de compañerismo absoluto. Se aplaude el talento, pero todos brillan. De eso ya se encargan ellos.

Antía Fuentes tenía tres años cuando empezó a bailar. A los siete ya competía y desde hace una década lo hace federada. Ahora tiene que compaginar su pasión con sus estudios de segundo curso de Bachillerato, junto con su deseo de preparar a conciencia las pruebas que le brindarán el acceso a la universidad. Sin ir más lejos, el domingo se pasó más 12 horas entregada a la competición en As Pontes y el lunes tocó diana para presentarse a dos exámenes. “Esto te tiene que apasionar, porque el baile es un mundo complicado. Quitando el tema económico –que también, porque no te da nada–, es complicado seguir ahí”, dice Antía, a sus 17 años y con una experiencia de 14 sobre la pista. Se plantea seguir bailando y descubrir hasta dónde la llevan sus pies. “Yo no puedo pensar en trabajar en esto para vivir”, asume, pero no piensa dejar de vivir la experiencia de que sea la música la que marque su camino.

Rosana es la madre de Antía. Desde sus tres años la ha visto crecer en la vida y en el baile. No podría echar la cuenta a las horas que le ha dedicado a esta pasión de su hija, acompañándola a cada competición, asegurándose de que sus trajes estén a punto, de que el peinado quede perfecto o de colocar cada uno de los muchos brillantes que adornan vestido y cabello. En ocasiones su hija precisa cambiarse el vestuario hasta en cuatro veces. En otras competiciones se arregla con dos. Son vestidos hechos a medida. Hasta ahora los ha comprado en Arteixo y tiene en el armario una inversión potente, aunque nada comparable al orgullo de ver a su hija bailar hasta llegar a lo más alto del podio. La vitrina de Antía está llena de copas, medallas y diplomas. Aquí no hay recompensa económica, todo lo contrario. Sin embargo, Rosana reconoce que para su hija “que gane cualquiera de su equipo ya es una victoria”.

Y es que en la escuela Sondodance ha crecido una familia. Carlos, Raúl y Alba ponen todo de su parte –y un poco más– para que estos bailarines de A Estrada puedan seguir compitiendo en este mundo del baile deportivo. Les enseñan cómo moverse en cada uno de los estilos. Son horas de esfuerzo por parte de todos, pero también de las familias, cuyo agradecimiento e implicación son totales.

El domingo fue la primera vez que Sondodance llevó consigo la bandera de A Estrada a una competición. También estrenaron autobús, gracias a la colaboración del Concello. Aunque pueda parecer algo del todo básico en otras competiciones deportivas, para ellos fue todo un puntazo. Y es que detrás de cada uno de estos trofeos hay mucha dedicación y tiempo invertidos. El domingo fueron más de 12 horas al pie del cañón. O más.

Los de A Estrada llegaron al pabellón a las diez de la mañana. Tras recoger dorsales y revisar horarios, tocó meterse de lleno en los vestuarios. Cada uno lleva su portatrajes y una maleta en la que no pueden faltar los zapatos, planchas del pelo, gomina y todo tipo de artículos de maquillaje y pedrería. No han de olvidarse de aguja e hilo por si hay que hacer algún arreglo, además de un amplísimo repertorio de imperdibles para solucionar imprevistos. Los rascadores para los zapatos se encargarán de prevenir resbalones. Preparar a alguna bailarina puede exigir un trabajo de dos horas, si bien es cierto que en algún momento puede haber hasta cinco personas prestando ayuda. Los más pequeños de la escuela no tienen que cubrir su cuerpo con maquillaje, pero los demás sí han de aplicarse spray para lucir como si estuviesen bronceados.

Una vez preparados toca saltar a la zona de calentamiento, para luego ir desfilando ante los jueces con cada una de las modalidades de bailes latinos y estándar. Padres y madres montan el campamento base en las gradas. Salir del recinto para comer no es una opción: exigiría cambiar de traje, perder tiempo y también dinero. Así que este equipo tira de neveras para refrigerar bebidas y bocadillos.

“Aunque estamos muy concentrados, nosotros los escuchamos animarnos. Gritan muchísimo”, ríe Enzo, aludiendo al grupo de padres y madres del equipo. Él y Aroa son los bailarines en competición de menor edad dentro de Sondodance. Solo tienen nueve años, aunque parezcan profesionales. ¿Nervios? Seguramente los sienten, pero van por dentro. “Solo pienso que tengo que tener cuidado de no salirme del ritmo, que tengo que estar estirado, con los brazos siempre arriba... y también tengo mis trucos”, dice con picardía. Uno confesable: “al entrar le guiño un ojo al juez”, susurra. El domingo volvieron cansados, pero todos regresaron con trofeo. Las parejas Andrés Díaz-Antía Fuentes, Adrián Gañete-Aixa Bernárdez, Manuel Matalobos-Noa Romero, Enzo Mogo-Aroa Nercellas dejaron en As Pontes bien alto el pabellón estradense. Y sus familias y profesores, ayudaron a auparlo.