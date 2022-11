Una audiencia en O Candán

Un grupo de veinte de trabajadores y familiares de los Juzgados de A Estrada se desplazó el pasado sábado a Lalín a conocer la Serra do Candán. Para conseguir una mejor experiencia visual se propusieron el reto de llegar al inicio de la ruta, en O Ameixedo, con los ojos vendados. No sin cierta sorpresa, la empresa Transportes Montoto Pichel fue la encargada de llevarlos sin sobresaltos a la base del monte Coco, segunda cota más alta de O Candán (969 metros).

Tras bajarse del autobús iniciaron la marcha de más de 18 kilómetros, maravillados de la naturaleza salvaje, con unas vistas sin igual de la zona de Bustelos, Moa, el regato de Grobas y su unión con el río Deza. En el descenso fueron recibidos por un perro juguetón que les hizo compañía hasta pasar la aldea de Porto Martín, ya en A Trigueira. Se hizo un alto en el paraje de “A Chapacuña de Ramiro” para sumergirse en la vegetación de ribera, tocar el Río Deza en su estado más puro con sus aguas cristalinas y disfrutar de su energía acrecentada por las últimas lluvias. Tras cruzar los dos puentes del paraje de las Minas de Estaño, uno de ellos con su madera original, se encontraron con el edificio recientemente restaurado de la Central eléctrica 1944.

Retomando el camino comenzaron las primeras subidas pasando por la Cabana, así como delante de las casas de las minas, actualmente de aprovechamiento turístico, donde bebieron agua fría de la fuente de A Trigueira. En la ruta disfrutaron de la visita a una alvariza. Muy cerca de allí se adentraron en una mina. Ambas construcciones son propiedad de un conocido restaurador del Mercado de Boanerges, en Santiago de Compostela. En la aldea de Zobra, a mitad del camino, se hizo un alto para reponer fuerzas, dando un paseo por sus intrincadas calles. Tras la parada descubrieron una de las pocas congostras gallegas.

Ya en terreno llano, se introdujeron en la Devesa de Liñeiras de Couso, una de las mejor conservadas en la Serra do Candán. Adentrándose en Ourense pudieron disfrutar de una gran panorámica del Val do Deza y Terra de Montes. Dejando atrás O Espiño, ya en la provincia de Pontevedra, con la aldea de Chedas a su margen derecho, atravesaron A Saborida y Lodeirón. Finalmente, tras llegar a Os Carballiños (Vilatuxe), dieron buena cuenta de unas truchas y un churrasco en La Robleda, restaurante pionero en su preparación. Aprovechando su paso por tierras dezanas, visitaron la capilla de San Caetano en Ludeiro (Soutolongo), así como el Museo Etnográfico Casa do Patrón, en Codeseda (Doade).