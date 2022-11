Lavanderías para bajar la factura de la luz

Llega el frío y hay que sacar del armario edredones, nórdicos y sábanas de coralina. La humedad del ambiente tampoco ayuda a secar la colada en casa, y si pensamos en emplear la calefacción para hacerlo es muy probable que se nos dispare la factura de la luz.

Ropa lista en una hora

Así que muchos vecinos de las comarcas han hecho cuentas y les sale más barato acudir a las lavanderías autoservicio, que desde hace seis años se han convertido en un auténtico boom. La primera que abrió en Lalín está en la Praza da Marina, desde el año 2015. En esta Lavandería Autoservicio Lalín “sí hay un mayor uso de las secadoras”, explica su responsable, José Costa. Este local tiene 3 lavadoras y otras tantas secadoras, Costa explica que en una lavadora doméstica “caben 8 kilos de ropa, mientras que en nuestro negocio tenemos de 9, 14 ó 19 kilos”, por lo que el lavado cuesta, respectivamente, 4, 5 ó 6 euros. Así, el usuario puede limpiar en este local, y de una vez, casi tres coladas. El secado le costaría 3 euros y tardaría 21 minutos. Si hacemos cálculos, “por 9 euros y en una hora, tendrías la ropa lavada y seca, y casi ni tendrías que planchar”, añade Costa.

Este local cuenta con una aplicación móvil que permite pagar por el servicio, y también saber cuándo una de las máquinas está libre. La app, además, permite acceder a descuentos. Preguntado por el perfil de la clientela en Lalín, Costa señala que es sobre todo gente mayor. Lógico, si tenemos en cuenta que la zona carece de universitarios y que los jóvenes que viven con sus progenitores suelen ‘delegar’ en ellos la colada.

Pisos pequeños

La escalada de la energía, pero también un precio más competitivo que el de las tintorerías y que las viviendas pequeñas apenas disponen de espacio para secar la ropa también están detrás de este incremento de clientela de las lavanderías en la temporada otoño-invierno. En A Estrada, la lavandería Oso Blanco registra un aumento de usuarios desde septiembre “por las mudas de cama, pero también en otros periodos como enero y marzo”, relata Rubén Gosende. En la capital estradense, como en Lalín, hay en total cuatro lavanderías. La de Oso Blanco lleva abierta tres años y tiene a su favor que pudo mantener las tarifas desde entonces “porque el bajo es mío, y así recorto en gastos”.

Sin salir de A Estrada, la Lavandería Autoservicio Vending 24 horas también pudo mantener las mismas tarifas desde que funciona, hace tres años, pero “porque antes de la entrada en vigor del sistema de tramos pude negociar la tarifa”, explica Daniel Pazos. Recordemos que los tramos horarios entraron en vigor el 1 de junio de 2021. Desde entonces, las horas más caras son de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas. Para evitar tener que lavar de madrugada y así ahorrar en la factura, es lógico que muchos clientes también recurran a lavanderías sin tener que mirar qué hora es la más barata.

Daniel Pazos recalca que en su caso sí hay un incremento de clientela ahora en noviembre y diciembre, pero que desde la aplicación de ese sistema de precios de la luz por tramos no notaron una subida de los clientes. “Vas ganando clientela, sí, pero no por ese incremento de la factura de la luz”. En su caso, las tarifas son incluso más bajas de las que mencionábamos en Lalín: entre 3 y 5 euros en lavado, en función de los kilos de la colada, y 3 euros el secado. Y en este punto, Pazos no pudo negociar con la empresa suministradora de gas una tarifa competitiva, y el gas es necesario para el secado.

La ubicación

Sobre si la clientela suele ser fiel a un negocio, este empresario tiene claro que no. “Los clientes aquí en A Estrada van rotando: somos dos lavanderías con el mismo precio y las otras dos un poco más caras”. Desde Oso Blanco, Rubén Gosende considera que el éxito de la clientela también tiene que ver con la ubicación del local. “Yo estoy contento con la afluencia diaria de la mía”, admite.

El tirón en las rutas jacobeas

Como la inmensa mayoría de las empresas, las lavanderías autoservicio experimentaron un bajón cuando estalló la pandemia del coronavirus. Estaban catalogadas como actividades esenciales durante el confinamiento, pero esto fue más una traba que un alivio, dado que no pudieron acceder a la ayudas por el descenso de facturación. Y claro que hubo bajada de ingresos porque gran parte de empresas de otros sectores tuvieron que apuntarse al teletrabajo o aplicar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de modo que “había muy poca ropa laboral que lavar, porque no se trabajaba”, explica José Costa, desde la Lavandería Autoservicio Lalín. Y es que entre la clientela de las lavanderías están vecinos particulares, pero también personas que trabajan en hostelería o centros sanitarios, por mencionar algunos casos.

Ahora, poco a poco estos negocios van remontando, y si al principio les costó arrancar en las villas de las dos comarcas más que en ciudades cercanas como Ourense o Santiago, ahora varias de estas empresas ya están pensando en ampliar negocio. Es el caso de la estradense Oso Blanco. Rubén Gosende planea ahora abrir un negocio similar en Caldas de Reis. “Allí ya existen otras lavanderías, pero veo que hay demanda. Tengo un local en esta villa y además, por Caldas pasa una ruta jacobea”. Y es que el filón de los peregrinos no solo ayuda a la hostelería: a los romeros bien les merece la pena hacer una parada de una hora y continuar la caminata con la ropa limpia dentro de la mochila.