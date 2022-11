¿Qué juego alquilamos hoy?

Si algo bueno trajo la pandemia fue que obligó, al menos por unos días, a detener el reloj. Las familias tuvieron que quedarse en casa y pasar un tiempo en común que, por regla general, se regala al trabajo o a otras alternativas de ocio y tiempo libre que exigen apartarse del calor del hogar. Quienes hicieron unas semanas de paréntesis en su vida laboral pudieron entregarse a la elaboración de galletas, a tardes de cine en casa o a redescubrir esos juegos de mesa que ya tenían olvidados en el trastero, ayudando a que su venta se disparase en las últimas campañas de Navidad.

Para los amantes de los juegos de mesa –nuevos en la materia o jugadores reincidentes– nace en A Estrada una propuesta tan sencilla como fantástica. Recogiendo las sugerencias lanzadas a través de sus redes sociales, la librería y juguetería Pintaletras puso en marcha esta semana un programa de alquiler de juegos de mesa.

La propuesta garantiza un plan diferente cada fin de semana para quienes dediquen habitualmente horas libres a juegos de este tipo, al tiempo que pone fin a las compras a ciegas. De hecho, el usuario tiene la posibilidad de estrenar un juego y alquilarlo con opción a compra. Si, después de probarlo durante un fin de semana o varios días decide que quiere sumarlo a su fondo de juegos de mesa, sencillamente tendrá que abonarlo, restando al importe lo que se haya gastado en el alquiler.

Tarifas

La tienda tiene una selección de juegos en exposición disponibles para el programa de alquiler. En el momento de llevarse uno, el usuario tiene que cubrir una ficha con sus datos, asumiendo el compromiso de cuidar y mantener en buen estado el juego y todas sus piezas, devolviéndolo íntegro y en el mismo estado en el que lo recibió. Puede elegir entre dos categorías: juegos de mesa y cartas con un precio menor a 20 euros o juegos que superen este importe en el mercado. En función del juego que se alquile, el precio varía.

El alquiler se realiza por espacio de 72 horas (de viernes a lunes) o bien durante ocho días (de lunes a lunes). Llevarse un juego con un precio inferior a 20 euros para disfrutarlo todo un fin de semana solo cuesta dos euros. En el caso de que su precio supere los 20 euros, jugar de viernes a lunes costaría 3 euros En el primer caso, un alquiler de ocho días son 4 euros y, en el segundo, se abonarían 6.

Pintaletras establece una fianza de 5 euros, que se devuelve al cliente en el momento en el que entrega el juego. Por cada día extra que decida quedárselo o que olvide devolverlo se añadirá un euro a la tarifa correspondiente.

“Me pareció una idea fantástica”, reconoció Jeanette Valiñas García, propietaria del establecimiento. Explica que lanzó a los seguidores de Pintaletras en Instagram una encuesta para ver qué iniciativas les gustaría encontrarse en la tienda y el alquiler de juegos de mesa fue una de ellas.

Un catálogo

Los interesados tienen a su disposición un catálogo con los juegos que están disponibles para que se los lleven a casa alquilados, detallando cuál sería su precio para 72 horas o para una semana. Junto a cada uno de los títulos se ofrece una descripción, incluyendo propuestas que van desde un ajedrez clásico con un tablero de instrucciones para quienes todavía no dominan las reglas, a juegos de vocabulario en gallego, fórmulas lúdicas para trabajar el cálculo, un plan para pasar una noche con los amigos, juegos de lógica, de estrategia, de habilidad mental o de equilibrio, en los que solo importa la pericia del jugador, ya tenga dos años o ronde los 100. Para disfrutar jugando no hay edad, pero ahora en A Estrada sí existe la oportunidad de confirmar que el juego que nos llevamos no nos va a defraudar.