“Las abejas son más que miel”. La afirmación del que fue presidente de la Asociación Galega de Apicultura Xosé Manuel Durán pueden corroborarlas fácilmente –y por experiencia propia– los productores de manzanas de A Estrada. En cualquier pomar, la proximidad de estos insectos es una bendición, ya que de ellos depende la polinización necesaria para que la flor del manzano se convierta en fruto. El propio Durán confirmó que en estos momentos el municipio estradense tiene censados alrededor de 60 apicultores, una cifra que, años atrás, todavía llegó a ser más abultada. Diez de estos productores de miel participarán este viernes y el sábado en la que será la primera edición de la Feira do Mel.

El certamen arrancó ya en los colegios Cabada Vázquez de Codeseda y Villar Paramá, de Vea. Alumnos de estos centros dibujaron las que se bautizaron como “carapuchas abelleiras”, que cubrirán los tarros de miel que se comercialicen durante esta feria en el Novo Mercado de A Estrada.

El certamen abrirá sus puertas a las 10.00 horas del viernes. Contará con la participación de Mel do Caseiro, Mel do abuelo do Carroucheiro, Apícola Cañedo, Os Carballiños, Mel de Brea, Campo Redondo, Trigo Mel, Mel da casa de Riveira, Mel das Ribocias y Mel do Castro de Vilagude. Se sumará a la exposición Apícola Regueira, con material apícola.

Cocina y degustación

La inauguración oficial de la muestra está programada para las 11.30 horas. A esa hora los fogones estarán ya a pleno rendimiento para preparar los platos y postres que el chef Iván Méndez y la repostera Tere Rico prepararán para la ocasión, utilizando la miel como un ingrediente estrella. Entre las 12.00 y las 14.00 horas podrán degustarse los platos de forma totalmente gratuita. El viernes, Iván Méndez preparará Rulo de salmón, con un interior cremoso de queso, aguacate y una vinagreta de miel y nueces. Servirá también paté de berenjena y miel sobre tosta y crocante de sésamo. En la misma jornada, Tere Rico sorprenderá con un profiterol con cremoso de miel.

Ya el sábado, desde las 10.30 horas se ofrecerá a los asistentes un viaje sensorial por Galicia a través de sus diferentes mieles. Los participantes harán escala en montes de A Estrada, en Os Ancares, O Courel y O Xurés, entre otros muchos enclaves de una comunidad autónoma en la que se venían produciendo alrededor de 500 toneladas de miel por campaña. Este viaje sensorial se acompaña de una cata comentada de las distintas variedades de miel.

De nuevo entre las 12.00 y las 14.00 horas se organiza una degustación de los platos de Méndez y Rico. Para la segunda jornada se espera una carne con miel y mostaza, cebolla roja encurtida y pimientos salteados, junto con chupa chups de requesón, castaña y un velo de mil o un bizcocho de miel y especias.

Sorteo

Además, los placeros del Novo Mercado comenzarán a distribuir desde hoy mismo entre sus clientes unas rifas para el sorteo de un lote de productos apícolas.

El edil de Promoción Económica, Óscar Durán, acompañó en la mañana de ayer a Xosé Manuel Durán en la presentación de la I Feira do Mel. Pusieron el acento en que la miel tiene un importante protagonismo en la producción primaria de A Estrada y quisieron hacer hincapié en que las mieles que podrán adquirirse en este mercado son todas completamente naturales y caseras, pero también un producto etiquetado y registrado.

“Son malos tiempos para las abejas”, apuntó Durán. Incidió en que, al ataque que las avispas velutinas representa para estos insectos, hay que sumar plagas que vienen perjudicando la producción desde hace años o también el uso de pesticidas, entre otros problemas medioambientales. El organizador de la feria y en su día presente de la Asociación Galega de Apicultores explicó que, de forma global, las 500 toneladas de miel que se recogían en Galicia de manera anual se están viendo sensiblemente reducidas. Apuntó a que también las sequías prolongadas hacen que la producción se vaya mermando. “En casi todas las casas había abejas. Aquí en A Estrada pueden verse aun las alacenas”, apuntó, en referencia a las colmenas dentro de viviendas. Incidió en que el valor de esta producción está en que esté distribuida por toda la geografía.