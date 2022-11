¿Autopista más barata? Este año, tampoco

“Por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí, y vendría. Nada os sería imposible”. Esta fue la respuesta [en el Evangelio, según San Mateo] que le dio Jesús de Nazaret a sus discípulos después de curar a un enfermo, cuando estos le preguntaron por qué no podrían hacerlo ellos. Los vecinos de las comarcas ya no tenían demasiada fe y escasas esperanzas en que el precio de la autopista bajase el próximo año, pero el Gobierno central acaba de confirmar que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no se incluyen partidas para minimizar el impacto que las tarifas de la AP-53 tienen sobre el bolsillo de sus usuarios.

Así lo indicó anteayer en Silleda el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. Consultado sobre este asunto, manifestó: “Lo que hay son 60 millones de euros para abaratar el precio de la AP-9 y por tanto que todos los gallegos se aprovechen de un descuento del 50% que llevábamos años, años y años con un Gobierno en España con un gallego al frente y del PP en Galicia donde no se conseguía desbaratar. En el caso concreto de esta autopista, como tenemos dicho, no se prevé aplicar esas bonificaciones y vamos a seguir modificando en los presupuestos, año tras año, la partida para cumplir el compromiso que adquirimos para la AP-9 y por tanto para esa conectividad norte-sur”. Precisamente el frente común de alcaldes afectados por la traza de esta infraestructura, en colaboración con la Xunta, propusieron el año pasado al Gobierno central idénticas bonificaciones que las aprobadas para la AP-9, que cruza Galicia desde Ferrol, hasta la frontera con Portugal. Así las cosas, 2023 tampoco será el año en el que los precios de la vía Santiago-Alto de Santo Domingo será menos gravosa para los usuarios. Pero además es que la AP-53 es la única vía de alta capacidad del Estado cuya concesionaria no aplica descuentos a sus clientes por la utilización del peaje dinámico, es decir, que cuentan en sus vehículos con un dispositivo en el que se cargan a sus cuentas bancarias los desplazamientos sin necesidad de tomar los tickets en las estaciones de peaje. Autopista Central Gallega (Acega), como la mayor parte de las sociedades titulares de autopistas y autovías de pago, comenzó a desplegar este sistema hace tiempo que, junto a los mecanismos de abono con tarjeta o en metálico, implican una reducción del personal de cabina. Actualización anual de precios Con un pie y medio en la recta final del presente año, habrá que estar atentos a la revisión de tarifas que aplica la empresa con el visto bueno del Ministerio de Transportes. Desde prácticamente la apertura de la autopista –precisamente el tramo Santiago-Silleda se puso en marcha en 2003– los usuarios han visto como sus tarifas se han disparado hasta unos límites inasumibles para muchos. Este verano el tráfico ya se redujo respecto al anterior.