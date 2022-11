Mujeres que sentaron cátedra

Cuando se piensa en docentes que sentaron cátedra en A Estrada durante los siglos XIX y XX, salen nombres generalmente masculinos. No obstante, por aquel algunas mujeres también se hacían un nombre el ámbito educativo de la zona, ejerciendo como maestras en una época en la que la universidad, la cultura, e incluso la profesionalización del trabajo estaban limitados mayoritariamente a una clase social y un género determinados.

En una obra ensayística de Olimpio Arca Caldas, publicado por el Concello en 1993 titulada Mestres estradenses que fixeron escola, aparecen recogidas las historias de tres mujeres: Esperanza García Cerviños y las hermanas Hermitas y Manuela Lois García.

Comenzamos con Esperanza García Cerviño, nacida en la primavera del año 1893, en la parroquia de San Xián de Vea, como fruto del matrimonio campesino de Manuel García Carbia y María Cerviño Regengo. Según reza el texto de Olimpio, sus primeras letras las aprendió en la escuela de la misma parroquia, y más tade fue su tío Pedro Carbia, párroco de Santa María de Couso, quien la llevó a su lado para seguir su instrucción.

Esperanza ya había cumplido los 30 años cuando comenzó a estudiar Magisterio en la Escola Normal de Santiago de Compostela, y en el año 1932 ingresó en el escalafón de maestros. Su primer destino, o lo que es lo mismo, su primera escuela, fue la escuela de Valdoviño, cerca de Ferrol. Según Arca “su carácter abierto y sus ansias de transmitir conocimientos” dieron pie a que en los dos años que permaneció al frente de la escuela fuese capaz de forjar una buena amistad con sus compañeros y vecinos. Aún así, en el concurso de traslados del año 34, García resultó nombrada maestra propietaria de la escuela de niñas de Gontán, en Lugo. Allí se queda durante diez años.

Durante la guerra, además de enseñar, Esperanza también asistía a los heridos en un hospital de campaña establecido en las cercanías. Años más tarde, recibió numerosas cartas de agradecimiento pro parte de los soldados a los que ayudó.

Finalmente, en 1944, García consigue volver a casa, tomando las riendas de la escuela de su parroquia natal, San Xián de Vea. Arca recoge en su texto que “en la mente de doña Esperanza hierve el deseo de que aprendan mucho, de que se eduquen para la libertad y el respeto, para que nunca jamás vuelvan las escenas de sangre y odio que le tocó vivir en aqueñña escuela de Gontán”.

Dado que el edificio donde impartía clases no estaba en buenas condiciones, Esperanza ofreció la planta baja de su propia vivienda, heredada de sus padres. El trato cercano con las familias de la zona facilitaban su trabajo. Su empeño y buen enseñar condujeron a que en 1962 se le concediese la Cruz de Alfonso X El Sabio, y un año más tarde se jubiló por edad reglamentaria.

Por otra parte, en la Consolación, en la parroquia de Tabeirós, nacía Manuela Lois García en el año 1897, a quien Olimpio incluye en “aquel conjunto de maestros que con su entrega y bien hacer en aquellos tiempos miserables elevaron la calidad de la enseñanza”. Era hija de Benjamín Lois y Lois, abogado, y de Anuncia García Tato, dedicada a cuidar a sus 9 hijos. Fue instruida en casa, por una maestra particular. Siendo muy joven cursó los estudios de Magisterio en Pontevedra, y antes de cumplir los 20 ya posuía su título. A esta edad regentó la escuela de Santa Lucía de Moraña, llevándose a algunos hermanos consigo. En 1921, por concurso, regresa A Estrada y se asienta en Nigoi, un año más tarde, se pone al frente de la escuela de niñas de Tabeirós, compartiendo el ámbito educativo con Serafín de Castro. Manuela arregla por su cuenta el espacio donde impartía clases a las niñas, dotándolo de libros comprados con su propio dinero.

Además de las clases oficiales, Lois García también preparaba a sus alumnas para estudios de enseñanza secundaria y magisterio, muchas de sus alumnas acabaron siguiendo sus pasos. Con todo, cuando la salud empezó a resentirse, Manuela decidió poner fin a su etapa como maestra, en 1958, con 61 años, falleció.

De la familia Lois García, Manuela no fue la única mujer en ejercer la docencia. Lo hizo también su hermana Hermitas, cuatro años menor. Nace en Quintas, en Codeseda. Dirigida por su hermana, se forma en magisterio, y al primer intento gana las oposiciones, con Fornelos de Montes como primer destino.

En el año 1930 vuelve a A Estrada por concurso, poniéndose al frente de la escuela de niñas de A Somoza, donde imparte durante 36 años, fecha en la que, por motivos de salud y a instancias familiares, solicita y le conceden la plaza en la escuela de la villa.

Hermitas pertenecía a la Asociación de Maestros Católicos, sin abandonar la constante formación, asistiendo a Centros de Colaboración y Renovación Pedagógica sin prestar atención al significado político de estos, casi siempre de izquierdas. No descansaba durante los fines de semana, ni cogía vacaciones, ya que por aquel entonces no las horas de trabajo no estaban reguladas. Sus días estaban ocupados entre la escuela y la iglesia, a la que destinaba gran parte de su tiempo motivada por su fe cristiana.

Esta docente fallece en 1968, llevándose el cariño de sus alumnas y de la comunidad en la que enseñaba. Muestra de ello fue la placa que la parroquia incorporó sobre el dintel de la puerta de la iglesia de San Andrés da Somoza, que reza “Maestra ejemplar, caritativa y bondadosa. Ejerció en esta escuela del 23-9-30 al 1-9-1963. La parroquia eternamente agradecida le dedica este recuerdo”.

Este es el resumen de la trayectoria de tres mujeres que con su labor ayudaron a formar a muchas generaciones de niñas del entorno rural en A Estrada, muchas de las cuales acabaron siguiendo su ejemplo y cursando estudios superiores, incluso magisterio. Como ellas, otros muchos nombres quedan todavía en la sombra de la memoria de este pueblo, a la espera de que quizás algún día, este las recuerde y pronuncia sus nombres.