El BNG de Vila de Cruces propone que para garantizar el correcto cobro de facturas hasta el final de mandato, se informe al resto de la corporación municipal “como marca la ley”. La formación nacionalista anima al alcalde Luis Taboada a que “lleve el suplemento de crédito, con las facturas justificadas, a pleno ordinario de finales de mes, y de no tenerlas, desde el BNG no vamos a poner pegas a aprobar las que sí están, ya que son más de 200”. Para el Bloque cruceño, los proveedores y empresas que prestan servicio al Ayuntamiento “deben de tener la garantía de que los trabajo prestados serán remunerados. “Simplemente tiene que retirar la docena de ellas sin justificar, como le pedimos en el primer pleno municipal, y no obstaculizar el pago del resto de facturas”, apostillan desde del BNG de Vila de Cruces.