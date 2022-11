El grupo municipal del BNG anunció ayer su intención de votar en contra de la cuenta general 2021 “por las irregularidades que se cometieron y que pone en riesgo la estabilidad económica del Concello, aparte de suponer un riesgo para muchas familias del concello”, indicaron.

Los nacionalistas, que acordaron recientemente con el gobierno del PSOE el incremento de las subvenciones hasta duplicar la cantidad percibida otros años, negaron su respaldo a estas cuentas. “Tiene informes en los que se dice que procede que la vecindad devuelva el dinero de Merca no Comercio Local, hecho más que suficiente para que desde el BNG no apoyemos la gestión administrativa”, indican.

“Desde el BNG exigimos que se solucione mediante la convalidación en pleno el pago a la ciudadanía, pleno en el que ya avanzamos que este grupo votará a favor si desde el PSOE se decide solucionar este problema”, indicaron. En esta misma línea, el Bloque asegura que existen “más irregularidades” como “la no convocatoria de las plazas del personal del Concello, ausencia de control administrativo en los proyectos de obra, donde la Alcaldía no cumple la Ley de Régimen Local, también falta de control al fraccionar contratos para escapar de la fiscalización administrativa u otras irregularidades como que el 33% de las facturas no cuenten con fiscalización”. Exige este grupo que todo ello se corrija.

Por el contrario, indican que sí llegaron a acuerdo con el gobierno para votar a favor de la incorporación de remanentes para gastos generales.